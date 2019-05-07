Кадыр Мисыроглу: старый боец ушел несломленным

Вчера мусульмане Турции простились со своим выдающимся соотечественником и единоверцем - Кадыром Мисыроглу, умершим в возрасте 86 лет в 1-й день Рамадана.

Мисыроглу в эти дни чаще всего представляют как историка, но скорее речь идет о пробудителе исламского и османского духа, вставшем на этот путь еще тогда, когда это не совпадало с мейнстримом, как сейчас, а было абсолютным вызовом ему.

Он написал 50 книг, большая часть которых направлена против кемализма, его исторических мифов и прививаемого им Турции мировоззрения. Не приходится удивляться, что такому человеку пришлось пройти через тюрьму, эмиграцию и даже лишение гражданства Турецкой Республики, которое ему удалось восстановить после возвращения из многолетнего изгнания.

Сегодня какие-то исторические воззрения Мисыроглу могут вызывать скепсис с позиций академической науки. Однако, еще раз, он был не столько историком и рафинированным ученым, сколько глашатаем и бойцом, который вместе с такими своими современниками как Неджметтин Эрбакан, Неджип Фазиль Кисакюрек и Саид Нурси переламывал ход идейной битвы за умы и сердца миллионов турок, возвращавших себе благодаря им сознание османов и мусульман.

Свою битву Мисыроглу продолжал до последних дней, когда, казалось бы, у власти в стране находятся силы, с почтением относящиеся к нему и его делу. Однако бескомпромиссность его отношения к Мустафе Кемалю, называемому Ататюрком, делало его слишком одиозным даже для них. Так, в последние годы за свои резкие нападки на Кемаля, от которых были вынуждены отмежеваться многие представители правящей партии, он находился под уголовным расследованием. Хотя, следует отметить, что несмотря на это вынужденный публично защищать Кемаля Реджеп Тайип Эрдоган посетил Мисыроглу в больнице.

Смерть Мисыроглу, которую давно ожидали, тоже стала своего рода духовно-политической манифестацией. Даже наступление Рамадана, с которым она совпала, не остановило кемалистские круги от массового ликования и злорадства в связи с уходом из жизни врага их идола. В свою очередь десятки тысяч людей пришли на заупокойную молитву по Мисыроглу в открывшуюся накануне мечеть "Чамлыджа", что можно воспринимать как своеобразную демонстрацию, так как покойный в своем завещании запретил приходить к нему на похороны тем, кто любит Кемаля. Вполне возможно, что именно по этой причине на похороны не смог себе позволить придти Эрдоган, который, однако, выразил соболезнования в связи со смертью Мисыроглу и вместо которого на них пришел его сын Билал Эрдоган. Также на похоронах присутствовал другой видный представитель правящей партии Нуман Куртулмуш, а ряд ее видных деятелей прислали от себя траурные венки.

Так или иначе, десятки тысяч только пришедших на похороны, уже не говоря о миллионах скорбевших по нему, стали наглядной демонстрацией того, что борьба и усилия этого мужественного человека не прошли даром.

Аллах да простит ему грехи, примет его шахидом и воскресит с праведниками.