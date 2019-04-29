Айрата Дильмухаметова собираются закрыть надолго

Судя по всему, башкирского национального политика Айрата Дильмухаметова решено закрыть на длительный срок. Во всяком случае, сегодня Кировский районный суд Уфы удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения Айрату Дильмухаметову.

Напомним, что он обвиняется в совершении преступления по ст. 280.1 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации). По версии УФСБ по РБ, данное действие Айрат Дильмухаметов совершил посредством размещения видеоролика в сети Интернет весной прошлого года. При этом сам политик не отрицает авторства и распространения злополучного ролика, но опровергает наличие в нем противоправных действий. В его словах не было призыва к отделению каких-либо регионов от России, но лишь призыв к пересмотру федеративного устройства страны и построению «новой федерации».

Собственно, аргументов в пользу ареста следствие не привело. Дильмухаметов напротив же отмечал, что у него на иждивении находится несовершеннолетний ребенок и престарелая мать. Во время других своих процессов оппозиционный политик не нарушал режима меры пресечения. Кроме того, Айрат Дильмухаметов признает свое авторство по видеоролику, то есть следствию нет необходимости проводить большую часть действий. В рамках процесса весь спор будет вестись лишь вокруг интерпретации его выступления. В конце концов, каким образом призыв к новой федерации можно характеризовать как сепаратизм, если в стране есть огромное количество людей, призывающих к восстановлению Российской империи или Советского Союза — то есть, де факто к упразднению границы нынешней Российской Федерации?

Видимо понимая абсурдность этого обвинения против Дильмухаметова, ему добавили еще две серьезные статьи.

В частности ему вменяют ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». По данным следствия, в одной из своих передач Дильмухаметов заступался за членов Хизб ут-Тахрир, которая в России признана террористической организацией. Если его вина будет доказана, то Дильмухаметову грозит штраф от 300 тысяч до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет. Между тем, очень многие эксперты и правозащитники вступались за членов ХТИ, отмечая неадекватность российского законодательства.

Позже оказалось, что Дильмухаметова обвиняют и по ч. 2 ст. 280 УК РФ. Политику вменяется нелицеприятное высказывание в отношении чеченцев после событий в Темясово, которое он якобы озвучил в здании администрации Баймака. Помимо того, что свидетели отрицают, что слышали такие высказывания от него, это обвинение звучит особенно смешно на фоне реальной кавказофобии со стороны работников государственных СМИ.

Башкирские активисты и общественные деятели справедливо считают весь процесс против Дильмухаметова политическим и направленным на дальнейшее запугивание башкирской общественности.

«Региональная общественная организация «Конгресс башкирского народа РБ» заявляет о своем несогласии с новым уголовном преследование политика и публициста Айрата Ахнавовича Дильмухаметова и выражает тревогу в связи с необоснованным преследованием активистов башкирских национальных организаций.