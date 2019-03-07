В Совете по правам человека проверят запрет Хизб ут-Тахрир в России

В России спустя 16 лет после признания «Хизб ут-Тахрир»* террористической организацией наконец-то обратили внимание на очевидный факт — у этой «террористической организации» нет собственно терроризма.

Как сообщает издание «Коммерсант», уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова проверит законность признания «Хизб ут-Тахрир»* террористической организацией в России.

Издание пишет, что омбудсмен откликнулась на обращения родственников осужденных членов группы, которые попросили ее о помощи. Совет по правам человека (СПЧ) намерен подключиться к работе омбудсмена по ситуации с «Хизб ут-Тахрир»: анализом деятельности организации займутся эксперты СПЧ.

Как считают правозащитники, переквалификация «Хизб ут-Тахрир» из террористической в экстремистскую облегчит судьбу осужденных за участие в этой организации.

В интервью Daily Storm глава СПЧ Михаил Федотов добавил:

«Мы намерены включиться в эту работу. Для нас совершенно очевидно, что эта организация является экстремистской, но является ли она террористической, — тут большой вопрос. Мы полагаем, что «Хизб ут-Тахрир» попала просто не в тот реестр, — сказал Федотов. — Мы будем использовать своих экспертов, проведем экспертизу всех материалов, и о результатах нашей экспертной деятельности доложим Москальковой».

Переквалификация «Хизб ут-Тахрир» из террористической организации в экстремистскую будет расценена правозащитниками как победа, отметил Федотов: «Дело в том, что нужно правильно квалифицировать статус организации, — отметил он. — За терроризм полагается более суровое наказание, чем за экстремизм, поскольку терроризм гораздо опаснее всех других форм экстремизма».

Пока что председатель СПЧ воздерживается от прогнозов относительно вероятности признания «Хизб ут-Тахрир» со стороны российских властей нетеррористической группировкой. «Мне не известны прецеденты, когда организация, признанная террористической, потом была перенесена в реестр экстремистских группировок», — заметил он.

* - запрещены в РФ