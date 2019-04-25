Симоньян боится "исламизации" России. Как на счет "армянизации"?

Вчерашнее решение Кремля о раздаче российского гражданства жителям непризнанных ДНР и ЛНР, на первый взгляд, не имеет отношения к мусульманам, хотя, конечно, надо понимать, что война между Россией и Украиной, которая приблизилась этим решением на шаг, затронет и мусульман обеих стран.

Однако из откровений рупоров кремлевской пропаганды видно, что они это решение рассматривают, в том числе, как средство противодействия... "исламской угрозе". Казалось бы, причем тут Донбасс, Украина, "бандеровцы" и "исламская угроза"? А давайте дадим слово главному редактору Russia Today Маргарите Симоньян, которая у себя в телеграм-канале написала об этом, в том числе, следующее (выделено нами):

"А вот если ничего не менять, то к 2040-му году Россия будет как раз, с точки зрения демографии, совершенно другой страной.

Начнем с того, что Россия будет страной мусульманской. Это медицинский факт, подтверждаемый множеством расчетов. Ничего не имею против ислама, как и против любой другой религии. Но попробуйте представить, что к тому времени, как ваши дети будут в возрасте вас сегодняшнего, президентом России станет Хабиб Нурмагомедов. Ничего не имею и против него тоже, но свою Родину лично я хотела бы сохранить для своих детей в том культурном, ментальном, общественном и религиозном виде, какой я ее знаю - светской страной, где процветает множество конфессий и этносов, потому что преобладающий русский, православный этнос позволяет сохранять это хрупкое статус-кво".

Что тут скажешь, из уст официального представителя государственного канала подобные откровения звучат как очередная, наглядная демонстрация того, что религиозное и национальное равенство граждан РФ, тем более, равнозначность для нее Православия и Ислама, о которой любят порассуждать официальные околоисламские деятели - миф.

Но поражает даже не это, так как это уже давно очевидно, а то, что коренные народы России и их религию, символом которых в данном случае выбран Хабиб Нурмагомедов, от имени главы крупнейшей государственной пропагандистской компании в качестве угрозы выставляет представитель иностранной диаспоры или национального меньшинства. Напомним в этой связи азы международного права о коренных народах и национальных меньшинствах, чтобы понять, чем отличается одно от другого.

Коренными народами для страны являются такие народы, которые живут в ней на своих этнических землях и не имеют за ее пределами своих национальных государств и исторических родин. Такими народами в России, коли уж (и пока) она включает их земли в свой состав, являются как раз дагестанцы, чеченцы, татары, башкиры, а также якуты, чуваши и т.д., которые между прочим являются в России не только коренными народами, но и титульными нациями республик, образующих Российскую Федерацию (вместе с краями, областями, автономными округами, автономной областью и городами федерального значения).

Армянский народ же, свою принадлежность к которому Симоньян постоянно выпячивает, имеет собственное государство за пределами России, а поэтому на ее территории является национальным меньшинством или диаспорой, точно также как китайцы, французы, англичане и т.д., и т.п.

Вот и возникает вопрос, почему по мнению госпожи Симоньян, Россия для нее это "своя Родина", а для Хабиба Нурмагомедова, который не имеет за ее пределами своего государства и чья родная республика входит в состав РФ, это государство, в котором он должен рассматриваться как гражданин второго сорта и носитель потенциальной угрозы?

Если уж госпожу Симоньян беспокоит изменение России и ее национального состава, то стоило бы начать с того, как меняется ее "витрина" в лице телевидения, где судя по составу не сходящих с его экранов экспертов, ведущих, комиков, режиссеров, происходит отнюдь не "исламизация", а скорее армянизация России.

Также хотелось бы спросить, почему госпожу Симоньян, так заботящуюся об интересах "русского православного этноса", не волнует его замещение и изменение "хрупкого статус-кво" в самых "хлебных" регионах юга России? Вот что об этом говорят открытые данные:

"Согласно переписи 1989 года, в Краснодарском крае проживало свыше 182 тыс. армян (34,2 % от общей численности армян в РСФСР), согласно переписи 2002 года — ок. 275 тыс. (24,3 % от общей численности армян в Российской Федерации, 5,4 % населения края)[4].

При этом в Туапсинском районе армянское население составляет 21 %, в Большом Сочи — 20,2 %, более 10 % населения армяне составляют в городе Белореченске, в Анапском и Апшеронском районах[5].

В период между переписями населения 1989 и 2002 годов армяне стали второй по численности после русских этнической общностью Краснодарского края (в 1989 году второе место после русских занимали украинцы).

Однако по многим неофициальным данным, реальная численность армян в крае значительно больше официальных. Так, например, приводятся цифры от 500 тысяч до 1 миллиона".

То есть, за несколько постсоветских десятилетий на юге России стремительно изменилось "хрупкое статус-кво" и изменилось, как видно, не в пользу русских, а в пользу армян, численность которых возросла от 5 до 10 раз, уже не говоря о присутствии в бизнесе, на "хлебных" должностях, скупке активов и т.д. Как изменилось оно в пользу армян и в публичном пространстве России, где происходит настоящая арменизация, а отнюдь не исламизация, ибо мусульмане абсолютно не представлены в ней сообразно своей численности, хотя и являются коренными народами страны.

Но такое изменение демографии и "хрупкого статус-кво" России госпожу Симоньян не волнует, что и понятно - ведь она, как и ее супруг и другие соплеменники являются выгодополучателями от этих процессов. Зато ее волнует, что президентом России может стать представитель ее коренного народа Хабиб Нурмагомедов и что растет численность ее коренных народов, исповедующих вторую по численности последователей религию России.

Так и выглядит иерархия народов в путинской России, в которой коренные мусульманские этносы страны имеют меньше прав, чем иностранные диаспоры.