Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в четверг о готовности противостоять «политическому исламу», который, по его словам, представляет собой угрозу и стремится к «отделению» от республики.

Макрон выступил с замечаниями во время пресс-конференции в Елисейском дворце, чтобы обнародовать свой политический ответ на акции протеста «жёлтых жилетов» после трехмесячных национальных дебатов.

«Политический ислам хочет отделиться от нашей республики», - сказал он, требуя от правительства быть «нерушимым» против него.

«Мы говорим о людях, которые во имя религии преследуют политический проект», - сказал он.

Он сказал, что контроль за средствами из-за границы некоторым организациям также должен быть усилен.

Макрон также отметил, что французский закон 1905 года о секуляризме был эффективным и должен продолжать осуществляться.

«Мы не должны прятаться, когда говорим о секуляризме. Мы на самом деле не говорим о секуляризме. Мы говорим о коммунитаризме, который обосновался в определенных районах республики», - сказал он, имея в виду мусульманские общины во Франции.

Не ясно, что Макрон имеет в виду под «политическим исламом». В такой стране как Франция «политическим исламом» назвали например публичное появление главы студенческого союза в хиджабе. Также непонятно, каким образом этот «политислам» стремится отделиться от Франции. Создать исламский эмират во Франции что-ли? Серьезно?

Примечательно, что комментарии Макрона прозвучали на фоне затянувшегося кризиса с протестами «желтых жилетов», которые в отличии от выдуманной угрозы «политислама», бросают вызов Макрону.

С ноября прошлого года тысячи демонстрантов в ярко-желтых жилетах собираются в крупных французских городах, чтобы выразить протест против повышения налоговых ставок и ухудшающейся экономической ситуации.

Под давлением протестов Макрон объявил о повышении минимальной заработной платы и свел на нет повышение налогов.

Протесты переросли в более широкое движение, направленное на борьбу с неравенством доходов и призывающее граждан участвовать в принятии правительственных решений.

По меньшей мере, 11 человек погибли в результате протестов, около 8 400 человек были задержаны и более 2000 получили ранения, а затем почти 1800 человек были приговорены к тюремному заключению. Но месье Макрон уверяет сограждан, что опасность в «политическом исламе».