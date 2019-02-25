День депортации вайнахов: нельзя отмечать свадьбу и похороны в один день

Минувшие выходные отметились очередной годовщиной бесчеловечной депортации чеченского и ингушского народов, которая в этой стране совпадает с так называемым «днем защитника отечества».

Рано утром 23 февраля 1944 года силы НКВД, НКГБ и СМЕРШ с санкции высшего руководства СССР приступили к насильственной депортации чеченцев и ингушей с их родных мест в необжитые заснеженные степи Казахстана и Киргизии. Репрессиям подверглись все, даже партийная номенклатура Чечено-Ингушетии, и герои-фронтовики, а также общественные деятели, старейшины тейпов и женщины с маленькими детьми. Сама Чечено-Ингушская республика Автономная Советская Социалистическая Республика были ликвидирована, а ее земли разделены между соседями.

Из своих домов тогда изгнали почти полмиллиона человек. Депортацию сложно было оправдать какой-то военной необходимостью, все таки ЧАССР практически не была под оккупацией, да и сам фронт к ее моменту уже был за сотни километров от Кавказа. Президиум Верховного совета СССР оправдывал депортацию антисоветским поведением вайнахов, тем, что "в период Великой Отечественной войны, особенно во время действий немецко-фашистских войск на Кавказе, многие чеченцы и ингуши изменили Родине, переходили на сторону фашистских оккупантов, вступали в ряды диверсантов и разведчиков, забрасываемых немцами в тыл Красной Армии, создавали по указке немцев вооруженные банды для борьбы против советской власти, а также учитывая, что многие чеченцы и ингуши на протяжении ряда лет участвовали в вооруженных выступлениях против советской власти и в течение продолжительного времени, будучи не заняты честным трудом, совершают бандитские налеты на колхозы соседних областей, грабят и убивают советских людей".

Сама операция по депортации (известная под кодовым именем «Чечевица») оказалась крайне насильственной и привела к смерти как минимум 700 человек (по официальным данным) только в дни самой операции, не говоря уже о многим погибших в пути (полторы тысячи человек как минимум), а также к многочисленным арестам. Особую огласку уже в новейшее время получила история аула Хайбах, где сотни людей энкаведэшники сожгли живьем в колхозной конюшне — они срывали графики депортации.

Лишь в 1956 году чеченцев и ингушей реабилитировали, позволив им вернуться домой. Но раны от той депортации до сих пор не зажили, а конфликты, порожденные ею, до сих пор не разрешены.

За операцию по депортации 714 человек был награжден советскими боевыми орденами Суворова, Кутузова и Красного Знамени. Отношения чеченцев или ингушей к Советской армии и к ее «дню защитника отечества» в свете всего вышесказанного понятно.

Тем не менее, на лицо сегодняшняя попытка обелить или хотя бы нормализовать сталинизм и его преступления. Для депортаций всех народов сегодня становится принятым находить оправдания.

Отсюда мы имеем ситуацию, когда граждане России, чеченцы и ингуши, словно живут в раздвоенной шизофреничной реальности, где с одной стороны справедливо поносят тиранов и угнетателей своих народов, а с другой — вынуждены их же прославлять.

Например, в Ингушетии Евкуров назвал депортацию «непоправимой ошибкой». "Помнили и всегда будем помнить о тех трагических для нашего народа днях. Вечная память всем, кто пострадал от жестоких репрессий сталинского режима", - сообщил лидер республики.

«Депортированные народы, в том числе и я, ваш покорный слуга, считаю Сталина врагом номер один для нашего народа, которые пережил тяжелейшие испытания в ссылке» - добавил он.

Но он же был освистан 23 февраля, когда попытался соединить траур с праздником. Власти республики установили на площадке у мемориала жертвам политических репрессий в Назрани два баннера - один по случаю Дня защитника Отечества, второй - по случаю 75-летия депортации. Евкуров в начале своего выступления упомянул о "празднике 23 февраля", но собравшиеся перебили его криками и свистом. Так продолжалось и когда он спускался с трибуны, передает "Кавказский узел".

Вслед за тем ряд активистов забрались на парапет фонтана, где развернули баннеры с надписями, осуждающими празднование «Дня защитника Отечества» в траурный для ингушей день. Нельзя "отмечать свадьбу и похороны в один день", заявили протестующие — с чем трудно не согласиться.

После возложения цветов люди стали требовать, чтобы дали слово старикам, однако выкрики и выступления заглушила громкая музыка. В толпе началась драка, на место приехали полицейские, и она прекратилась.

Впрочем, в Чечне траурных мероприятий не было вовсе. Рамзан Кадыров на днях назвал депортацию "вероломным преступлением", а дату - "трагическим днём на многие поколения и века". Однако накануне этого же дня он устроил в Грозном торжество - по случаю «Дня защитника отечества». Мероприятие прошло 22 февраля в государственном театрально-концертном зале Грозного. Открывая церемонию, Кадыров поблагодарил сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих за верность долгу.

Как сообщал "Кавказский узел", активист Урус Курскиев, который пытался провести в Ингушетии несанкционированный марш депортированных народов Кавказа, получил за это трое суток административного ареста.

Позиция республиканских властей относительно депортации чеченцев и ингушей может меняться в зависимости от политической конъюнктуры, отмечает старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов. "Среди ингушей и чеченцев не менялось отношение к этой дате или к вопросу, отмечать ее или нет. Обычные люди достаточно открыто говорят о депортации, вспоминают жертв и отмечают даты. Но в Чечне это носит неофициальный характер", - сказал он "Кавказскому узлу".

О том же говорит и политолог Алексей Малашенко, руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций":

"Для такого решения у него несколько причин: сейчас официальная позиция в отношении Сталина более мягкая. Потом, это совпадение с Днем (защитника Отечества), а в Чечне не самые лучшие воспоминания о советской армии. И наконец, (депортация) - это такая трагедия, что в этот день люди могут выражать разные эмоции, которые могут не понравиться Москве. Кадыров не хочет рисковать. Мне кажется, что решение Кадырова было оценено Кремлем".

В общем, неосталинизм наступает и руководству вайнахских республик приходится с этим считаться. Но народ по-прежнему все помнит, и вайнахи сегодня остаются одной из самых твердых цитаделей анти-сталинизма в России, которая, прямо скажем, вступила на путь неосталинистской реставрации. И дай Бог, чтобы память об этом никогда не умирала.

А мы просим у Всевышнего Аллаха милости для всех кто пережил ту трагедию, для всех что погиб в тяжелом пути, всех, кто умер вдали от родного дома. Да простит им Господь все их грехи, и да наградит садами Рая.