Восстановлена мечеть в чеченском селении Хайбах

В чеченском горном селении Хайбах потомки выселенных жителей организовали поминание "Мехка саха", приуроченное к восстановлению мечети в этом селе. Облик мечети восстановлен по описаниям старожилов, сообщает «Кавказский узел».

На самом деле Хайбах – это высокогорное село, которого сейчас нет на карте, также как нет многих других кавказских и крымских сел, жители которых попали под жернова сталинской системы.

23 февраля 1944 года 705 жителей Хайбаха ( в рамках операции «Чечевица» по депортации чеченцев и ингушей) было заживо сожжено отрядами НКВД в конюшне.

Руины мечети ждали десятки лет, прежде чем сама мечеть была восстановлена полностью. Более полувека здесь не звучал азан и не читали намаз — до 10 ноября 2018 года.

Судя по планам администрации Аргунского историко-архитектурного заповедника, Хайбах должен будет снова ожить. Сейчас сюда прокладывают дорогу, и скоро должны будут появиться туристические маршруты, в том числе и конные.

Кроме того, в память о жителях Хайбаха будет построен мемориальный комплекс. Но главный памятник старого Хайбаха — его мечеть — открыт уже сегодня.