Муфтий Ингушетии отстранен от участия в Координационном центре мусульман Северного Кавказа

Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) приостановил участие в своей деятельности муфтия Ингушетии Исы Хамхоева, указав на его вмешательство в деятельность государственных органов, сообщают "Кавказ.Реалии" со ссылкой на сайт религиозной организации.

"Он продолжает сеять смуту, разделять народ и провоцировать мусульман на противоправные действия, что может вызвать непоправимые последствия", - говорится о Хамхоеве в заявлении КЦМСК.

Сам Иса Хамхоев отказался от приглашения на заседание КЦМСК. Именно после этого и было принято решении о приостановке его членства. "Мы заявляем, что участие Исы Хамхоева как муфтия Духовного центра мусульман Ингушетии в работе КЦМСК с этого момента приостановлено до тех пор, пока руководство этого центра не вернется в рамки шариатских норм поведения и адатов народов Северного Кавказа", - сказано в обращении организации.

Почти все наблюдатели согласны с политическим контекстом этого решения КЦМСК, а конкретно указывают на позицию Хамхоева относительно обмена земель между Чечней и Ингушетией. Ранее КЦМСК уже призывал Хамхоева и некий «шариатский суд» республики не ставить под сомнение соглашение между Ингушетией и Чечней и не обращаться к темам, которые относятся "к исключительной компетенции Конституции и законодательства РФ".

Напомним, что соглашение о границе, предусматривающее обмен территориями, главы Ингушетии и Чечни подписали 26 сентября 2018 года. Парламенты Чечни и Ингушетии утвердили его, однако в Ингушетии это соглашение вызвало массовые протесты. Муфтият республики встал на сторону протестующих ингушей.

А в целом муфтий Хамхоев известен своими напряженными отношениями с главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым. В тоже время, многие еще помнят тот период, когда муфтий Ингушетии имел теплые отношения с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.