Совет муфтиев сомневается в легитимности муфтия Ингушетии

В Совете муфтиев России сделали заявление относительно ситуации в Ингушетии - решении местного муфтията об отрешении Юнус-бека Евкурова от мусульманской общины.

Ильдар Аляутдинов от имени Совета муфтиев опубликовал соответствующее заявление, в котором поставил под сомнение легитимность муфтия Ингушетии Исы Хамхоева.

«Отрешение от мусульманской общины с точки зрения Ислама есть ничто иное, как вынесение такфира. Такфир — высказанное решение о человеке, согласно которому его называют неверующим, безбожником (по-арабски — кяфир)», - заявляет Аляутлинов.

«Так можно ли принимать подобные решения о вероотступничестве, да еще и в священный месяц Рамадан? Месяц Рамадан является священным и одним из четырех запретных месяцев, когда все благодеяния верующего особо значимы перед Богом, а любые прегрешения становятся тяжелее по степени греховности, и спрос за них будет строже...Подобные заявления об отрешении тех или иных людей или организаций от мусульманской общины, с одной стороны, вносят серьезный раскол в мусульманское сообщество. С другой — человек, стоящий во главе власти, имеет особый статус, народ обязан проявлять покорность своему главе и следовать за ним до тех пор, пока тот не совершит явного ослушания Всевышнего», - считает представитель Совета муфтиев России.

По мнению И.Аляутдинова, Юнус-бек Евкуров считает ДЦМ РИ оппозиционной общественной организацией, однако при этом он не предпринимает никаких попыток упразднить этот орган. «..можно сделать выводы о нежелании вносить раскол в своем народе. Это подчеркивает его (Евкурова) политическую дальнозоркость. С точки зрения шариата ДЦМ РИ должна подчиниться руководителю субъекта, отбросив амбиции» - считает Ильдар Аляутдинов.



Таким образом, подчеркивает Аляутдинов, встает вопрос о легитимности муфтия Ингушетии Исы Хамхоева.

Напомним, в конце мая в первые дни Рамадана, муфтий Ингушетии Иса Хамхоев отлучил Юнус-Бека Евкурова от мусульманской общины.