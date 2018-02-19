Испания не будет извиняться за использование химического оружия в Марокко

Мы не так давно сообщали, что марокканские неправительственные организации потребовали от Испании расследовать события почти столетней давности, когда испанские колониальные войска в регионе Риф на севере Марокко применили боевые отравляющие газы для подавления берберского восстания во главе с амиром Абдуль-Кримом аль-Хаттаби. Вот и ответ от Испании пришел – извинений не будет.

Напомним, что конфликт в Рифе между берберскими повстанцами и испанскими колониальными войсками в Марокко продолжался с 1920 по 1927 год. После поражения испанских войск в битве в Анвале в июле 1921 года Испания использовала отравляющие газы против гражданского населения Рифа, без разбора, чтобы нанести максимальный ущерб. Химические атаки были нарушением Версальского договора 1919 года, который запрещал использование химического оружия.

Всемирная ассамблея амазигов (ВАА) подала запрос, в котором призвала испанские власти официально извиниться перед людьми Рифа и возместить жертвам и семьям трагедию. Аналогичная просьба ВАА в последний раз делала в 2015 году, взывая к королю Фелипе VI.

Марокканский центр общей памяти, демократии и мира повторил призывы ВАА и призвал министра иностранных дел Испании соблюдать предыдущие обещания ответить на просьбы марокканских организаций гражданского общества, призывающие Испанию признать свою вину.

В результате химической войны жители Рифа страдают от более высоких показателей рака, чем в любом другом регионе Марокко. Например, 80 процентов случаев рака гортани в Марокко обнаружено в регионе Риф.

Министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис подтвердил, что запрос от Всемирной ассамблеи амазигов (то есть, берберов) был подан в Мадрид, и «в результате просьбы короля члены ассамблеи были приняты в посольстве Испании, чтобы представить свои требования, а также изучить возможные пути сотрудничества».

Во время парламентской встречи Дастис заявил, что готов выслушать требования марокканской стороны, но при этом выразил неготовность своей страны извиниться за использование химического оружия против гражданских лиц.

Отметим, что западные европейские страны часто приводят в пример всему остальному миру в том, что касается признания своих прошлых ошибок – несправедливых войн, геноцидов и т.д. Но как видим, без серьезного лобби и политических интересов (как в случае с «геноцидом армян» или холокостом) никто не спешит признать свое участие в преступлении.