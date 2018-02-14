Испанию призывают ответить за военные преступления в Марокко

Марокканская неправительственная организация в понедельник призвал Испанию расследовать обвинения в том, что испанцы использовали химическое оружие в так называемой Рифской войне почти столетие назад.

Напомним, что Рифская война это вооруженный конфликт между испанскими колониальными войсками и мусульманскими повстанцами берберского региона Риф на севере Марокко, во главе с амиром Мухаммадом ибн Абдуль-Кримом аль-Хаттаби. Война длилась с 1920 по 1927 и лишь после вмешательства французской армии испанцы смогли подавить восстание. Как испанские так и марокканские историки неоднократно обвиняли испанские силы в использовании ядовитого газа в ходе конфликта.

В заявлении, сделанном в понедельник, марокканская неправительственная организация «Центр всеобщей памяти за демократию и мир» призвала министра иностранных дел Испании Альфонсо Дастиса последовать своим прежним обязательствам по рассмотрению заявлений марокканских институтов гражданского общества «относительно использования [Испанией] химического оружия в районе Рифа в колониальный период».

НПО утверждает, что «приоритет должен быть уделен проблеме использования химического оружия и трагедии, которую оно вызвало, включая распространение раковых заболеваний, - в районах, которые были подвергнуты бомбардировке [испанскими колониальными силами во время конфликта]».

«Этот вопрос, наряду с другими нерешенными юридическими вопросами между Испанией и Марокко, должен быть разрешен в соответствии с конвенциями и механизмами прав человека для правосудия переходного периода».

Организация призывает к созданию комитета, состоящего из экспертов по правовым вопросам и правам человека из обеих стран, для обсуждения путей решения нерешенных правовых и этических вопросов.

Потенциально, признание таких преступлений, и особенно долгосрочных последствий (а существует основательная версия, что распространение онкологических заболеваний в регионе Риф связано с применением хлорина испанцами), может повлечь за собой обязательства компенсаций, чего, конечно же, Мадрид будет стремиться избежать любой ценой. Впрочем, в самом испанском парламенте впервые прозвучало предложение признать эти преступления еще в 2005 году.