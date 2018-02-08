Тарик Рамадан как зеркало французской исламофобии

Дело Тарика Рамадана продолжает оставаться одной из горячих тем западного и не только исламского сообщества.

Напомним, что известный современный исламский деятель Европы был арестован по прибытию во Францию в последний день января в результате кампании, инициированной светской феминистской экстремисткой и "экс-салафиткой", как она сама себя называет Хендой Аяри. Она обвинила исламского деятеля изнасиловании, якобы совершенном в 2012 году, после чего к ней присоединилось еще несколько "сестер по разуму", вдруг "вспомнивших", что то же самое Тарик Рамадан в разные годы якобы сделал и с ними.

Все это, конечно, выглядит анекдотично, но надо отметить, что сейчас в мире, не исключая и русскоязычный "продвинутый" сегмент интернета, имеет место целая эпидемия подобных "воспоминаний", известная по хэштегу #MeToo. В ее рамках тысячи известных мужчин обвиняются в том, что год, два, десять, двадцать или более лет назад они, пользуясь своим служебным положением, авторитетом, то есть "мужским превосходством", добивались и в некоторых случаях получали сексуальное расположение оказавшихся под их влиянием женщин. В 99% случаях эти обвинения вообще не подтверждаются доказательствами, но это не мешает им разрушать репутацию, а в некоторых случаях и жизни затравленных мужчин, отдельные представители которых уже покончили из-за них с собой.

Случай с Тариком Рамаданом сложнее, так как ему предъявлены официальные обвинения и возбуждены уголовные дела. То есть, по логике вещей, в конце этого процесса должно произойти либо осуждение известного деятеля на основе неких доказанных фактов, а не домыслов, либо их опровержение и тогда уже предъявление встречных обвинений в клевете и судебных исков к французской прокуратуре на многомиллионные суммы.

Однако сейчас интересно не столько это, сколько то, как реагирует на этот процесс общественное мнение. Про исламофобов и неисламских феминисток и говорить нечего, их реакцию можно назвать одним словом - "злорадство", со множеством, множеством эмоциональных оттенков такового. Но, как это не удивительно, дело Тарика Рамадана, если не раскололо, то развело во мнениях и исламскую среду.

В первую очередь, конечно, надо сказать о кампании в защиту известного исламского деятеля, организованной его сторонниками. В частности, была создана петиция за освобождение профессора Тарика Рамадана, на данный момент собравшая уже свыше 27K подписей и уверено движущаяся к цели 35K.

Тем не менее, нашлись деятели и деятельницы, которые выразили сомнение в том, что мусульмане должны так уж безоговорочно доверять своим лидерам-мужчинам. В этом духе высказался, в частности, некий Яхья Берт, статья которого опубликована на популярном у "исламских феминисток" сайте "альтернативных мусульманок" (да, есть и такие). Суть ее сводится к тому, что хотя, конечно, вина Тарика Рамадана не доказана и презумпцию невиновности никто не отменял, но и утверждать о том, что он прав, а его обвинительницы клевещут, тоже неправильно, да и вообще мусульмане не должны выгораживать своих лидеров от обвинений членов общины.

Однако, мягко говоря, наивность всех подобных дискуссий заключается в том, что дело Тарика Рамадана рассматривается исключительно в контексте потешных (и не очень) воин между феминистками и их противниками, упуская из виду более глобальный политический контекст, в котором его следовало бы рассматривать. На это, в частности, указано в статье, опубликованной популярным западным исламским сайтом "5 Столпов" (5Pillars) под названием "Я знаю Францию, и поэтому не верю обвинениям в адрес Тарика Рамадана".

Вкратце ее содержание сводится к тому, что в стране, чей министр культуры позволяет себе сравнивать женщин, защищающих хиджаб, с "неграми, которые выступали за рабство", как это сделала Лоранс Россиньол, сохранившая после этого свою должность, не стоит удивляться травле даже такого исламского лидера как Тарик Рамадан, который в кругах определенных мусульман считается самим воплощением умеренности (или, как сказали бы некоторые братьЯ, "пораженчества").

В статье указывается и на последовательную антисионистскую позицию Тарика Рамадана, являющуюся вызовом тому образу "лояльного республиканского французского ислама", частью которого является демонстрация, как минимум, нейтрального отношения к Израилю, как это делает системный имам Хассен Чалгуми. Здесь, правда, стоит отметить, что сама Франция - отнюдь не самая просионистская страна в Европе, и скорее наоборот, ее отношения как с Израилем, так и с практикующими иудеями не так уж безоблачны, о чем мы не раз писали. Но, видимо, в данном случае действует принцип: что позволено французам, не позволено мусульманам, для которых лояльное или нейтральное отношение к Израилю является маркером республиканской благонадежности.

А вообще таких маркеров во Франции весьма много. Напомним, что именно эта страна первой в Европе запретила ношение никаба на улицах и хиджаба в школах и государственных учреждениях, именно в ней муниципалитеты ряда курортных городов несколько лет назад в разгар курортных сезонов запрещали закрытые купальные костюмы (буркини) на пляжах и в бассейнах, именно в ней в ряде городов мэры изымают из школьных меню несвиные блюда. При этом, что показательно, все это время у власти находились не крайние националисты из "Национального Фронта" и не какие-то ультраправые, а сплошь респектабельные демократы, республиканцы, а то и социалисты.

Неудивительно, что в такой стране даже такой деятель как Тарик Рамадан, главным принципом которого является эффективная адаптация мусульман Запада к обстоятельствам места и времени при сохранении стержня своей религии и идентичности, оказывается демонизированным как экстремист. Впрочем, в этой его демонизации сходятся две крайности - одна, для которой он "пораженец", "приспособленец" и "модернист", и другая, которая видит в нем "исламиста" и "антисемита", отрицающего французские "республиканские ценности" и государство Израиль. Ну, как такого человека не упрятать за решетку, да еще и по столь эффектному поводу?