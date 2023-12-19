Мигранты и местные мусульмане России: нельзя навредить тому, чего нет в основе

Столкновения мигрантов с полицией в Москве у рынка "Садовод", которые произошли в конце прошлой недели (15 декабря), вновь высветили одну из самых острых для России проблем - миграции.

Высказались на этот раз и некоторые говорящие головы российских мусульман, и высказались в том духе, что такое поведение мигрантов противоречит интересам Ислама и мусульман в России, а точнее ее местных мусульман. И это надо прокомментировать.

Но для этого придется разделить проблему на две составляющие: "что" и "куда". "Что" в данном случае это проблема миграции из мусульманских земель в немусульманские, "куда" - это то, куда и на каком фоне она происходит.

Что касается первого, то в своей основе миграция из мусульманских земель в немусульманские является высоко проблемной, она свидетельствует о том, что немусульманские страны, куда мусульмане уезжают из своих стран, более благополучны, чем мусульманские, что само по себе должно восприниматься нами как нечто ненормальное. Ведь когда подъем переживал мусульманский мир, наоборот, немусульмане мигрировали в него, как это было в Османском государстве, и иногда бывает сейчас, как например в ОАЭ, хотя насколько ее можно назвать мусульманской, конечно, вопрос. Поэтому, когда в XX веке мусульмане только начали мигрировать из своих стран в немусульманские, многие ученые были настроены к этому крайне негативно, вплоть до такфира. Сейчас это, конечно, выглядит неадекватно, но в принципе любой осознанный мусульманин, живущий в немусульманской среде, особенно воспитывающий в ней детей, понимает, что это сопряжено с проблемами. Другое дело, что происходит это не от хорошей жизни, а от того, что Исламский мир в значительной степени разрушен и колонизирован, в том числе усилиями этих самых немусульман, которые тем самым спровоцировали миграцию к себе из него, от чего сейчас сами стонут.

Поэтому, если говорить о подобных ситуациях в основе, то в принципе постановка вопроса о том, что не всякая иммиграция мусульман и не для всех полезна, включая тех мусульман, которые уже давно живут в этих странах, имеет право на существование.

Но тут уже возникает второй вопрос - о положении той страны, в которую происходит такая миграция, и живущих в ней мусульман. Потому что, все аргументы защиты местных мусульман от новых волн миграции основаны на идее о том, что для них эта страна стала территорией договора или сохранности и мира, и поэтому они заинтересованы в том, чтобы они сохранялись и не нарушались новоприбывающими.

А теперь зададимся вопросом - можно ли считать такой территорией для ее мусульман Россию? Ответ на этот вопрос будет очевиден - нет. И не только из-за тех репрессий, которые происходили в ней и привели к изгнанию из нее тысяч российских мусульман, наиболее активной их части - носителей исламского призыва и исламского гражданского общества. Но банально потому, что Россия начала и ведет войну, которая чужда интересам мусульман, но ради которой десятки тысяч мусульман направляются в ее мясорубку и тысячи уже убиты и еще будут убиты.

Соответственно, говорить о каких-то мире и безопасности в России сегодня не больше смысла, чем говорить о них скотине на мясокомбинате. Пока она стоит в предубойном цехе и жует свой корм, ей естественно может показаться, что она находится в мире и безопасности, и если кто-то в это время нападает на охрану, ей может показаться, что он посягает на ее мир и безопасность. Но для тех, чья очередь отправляться на бойню уже пришла, ситуация выглядит иначе, да и обладай разумом те, кто этой очереди ждут, они бы понимали, что для них она принципиально ничем не отличается - вопрос в том, когда на бойню поведут уже их.

И такой бойней в России могут быть как мобилизация, так и репрессии, да и что угодно еще, потому что в своей основе это страна, в которой нет права, а царит произвол - ко всем в принципе, но к мусульманам особенно. Поэтому все разговоры о том, что какие-то мигранты в России своим агрессивным поведением вредят интересам ее мусульман, лишены смысла. Ведь не может быть интересов у тех, кто бесправен и унижен в своей основе. А значит, можно только порадоваться, если кто-то оказывается в состоянии дать этим угнетателям отпор. В отличие от российских мусульман, которые давно на это неспособны.