23 февраля чеченцы, ингуши и все, кто сопереживает их национальной трагедии, отмечают день депортации вайнахских народов.

Отмечают его и многие из тех, с кем тысячи этнических чеченцев и ингушей находятся сейчас на "СВО", если не бок о бок, то по одну линию фронта. Но отмечают не как траурный день, а как праздник. Нет, не просто праздник "День защитника Отечества", а именно то, что в этот день депортировали чеченцев и ингушей. Это для них "вообще двойной праздник получается".

Все эти ДШРГ "Русич", многие вагнеровцы и прочие "денацификаторы". Да и даже, не сомневайтесь, многие служащие в "Ахмате" с шевронами-имперками и коловратами, улыбающиеся в лицо, но затаившие злобу, все они сегодня хотят "разобраться с хохлами", чтобы завтра "разобраться с обнаглевшими чехами", "оборзевшими казахами" ну и далее по списку. Если, конечно, сперва их не кинут на "ляхов", "лабусов", "немчуру" и т.д.

И да, для них "можем повторить" это не только про Берлин, не только про то "развалинами Берлина удовлетворен", которое они теперь применяют к каждым Авдеевке или Крынкам. Но и про депортацию целых народов.

Это недвусмысленно озвучил уже не какой-то там блогер и фрик (хотя по совместительству он им тоже является), а целый бывший президент и нынешний заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Отвечая на вопрос об украинцах, оставшихся на захваченных Россией территориях и ждущих возвращения туда Украины (т.н. ждунов) он ответил: "Если это люди, которые вредят России, их надо изобличать и наказывать, отправлять в Сибирь. Вот так. На перевоспитание в исправительно-трудовые лагеря".

Ну что тут можно сказать. Только напомнить, что чеченцев и ингушей в свое время выселили не в Сибирь (хотя и туда тоже), но поблизости, на Южный Урал именно как "ждунов", обвинив их в том, что они ждут прихода немцев на Кавказ. Как в разное время под тем же предлогом выселили и карачаево-балкарцев, калмыков и другие народы.

И вот, вроде бы прошел почти век. Эта страна сама же осудила те деяния, на какой-то момент стала воспринимать как трагедию то, что происходило в 41-45 годы и даже в Афганистане. Но потом прошло всего три десятилетия и она снова вернулась за свое.

И снова у нее развалинами чего-то удовлетворен, снова можем повторить, снова призывы от ее первых лиц отправлять кого-то в Сибирь. Туда, где, кстати, недавно окончательно "перевоспитали" одного украинца, по крайней мере этнического, Алексея Навального, который в свое время сам поддерживал войны против "чеченов", "грызунов" и не собирался возвращать Крым, но закончил свою жизнь построением в ледяной камере под песню "Я - русский".

В общем, если эта история чему-то учит, то тому, что свои трагедии и счета надо помнить, но вот надежд на исправление этой страны быть не должно. Да, если завтра ей усилиями половины мира удастся выбить зубы, на пару десятилетий она опять может начать каяться и признавать свою вину. Но нет никаких гарантий того, что потом и этих либералов не переклинит, как это произошло с медведевыми, соловьевыми, киселевыми и т.д., которые тоже еще пару десятилетий назад были либерелами.

Поэтому задача народов, которые уже стали жертвами этой империи и еще могут ими стать (снова), хорошо знать и помнить, что она им несет, и когда представится такой шанс, оставить ее за своим порогом. Чтобы по одну сторону границы был "День защитника Отечества" (или что там будет у них), а по другую - День памяти чеченского или ингушского и других народов. И чтобы больше они никогда не смешивались.