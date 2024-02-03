Армия, флот и православие - Путин снова обозначил свои ориентиры

Выступая на милитаристском форуме "Все для победы" кремлевский вожак поправил одного из его организаторов, который поднял на щит фразу российского царя Александра III о том, что у России нет других союзников кроме армии и флота.

"Александр III вроде упоминал ещё и про Церковь. <…> Армия, флот и Православная церковь", - уточнил Путин. Конкретно про эту фразу он ошибся, но по сути политики Александра III все сказал верно - она была именно такой.

В этой связи надо напомнить, что несколько лет назад Путин не только открыл памятник этому царю, считавшемуся одиозным в советскую эпоху и в девяностые, но и возложил к нему цветы, преклонив колени.

Что это все означает и почему Александр III считался одиозным даже среди русских? Дело в том, что он пришел на смену своему отцу, заигрывавшему с народом (при этом продолжая вести войны и политические репрессии, за что и был убит), и начал вести политику "успокоения" России, то есть, откровенной диктатуры.

Что же касается нерусских, то причины одиозности Александра III среди них можно понять по любому старому учебнику истории, в котором указано, что именно при этом царе началась политика системной русификации нерусских народов.

Лозунг "Россия для русских и по-русски" это лозунг именно его правления. При этом надо правильно понимать, что под этим понимались не русские по происхождению (сам он был немцем и даже говорил по-русски с сильным немецким акцентом), а то, что всех подданных России нужно превратить в русских.

Если же кто-то считает, что эта русскость может быть религиозно нейтральной, то Путин специально для них уточняет - "союзником" России является не религия вообще, не абстрактные традиционные ценности, а именно православие, которое он выделяет среди прочих конфессий.

Это ими никогда не скрывалось, что на этой неделе продемонстрировали устроенные с размахом торжества в связи с 15-летием интронизации, то есть вступления в должность патриарха РПЦ Кирилла Гундяева. Ни один из ручных муфтиев и близко не может претендовать ни на что подобное, и это никого не удивляет - именно РПЦ под руководством агента КГБ Гундяева заменила КПСС в роли идеологической скрепы при офицере КГБ Путине, вместо Ленина восхищающимся Александром III.

Ну а поддерживающие их политику представители мусульманских народов России фактически выступают за то, чтобы эти народы подверглись русификации, как это сейчас активно и происходит под неофициальный гимн "Я - русский", с последующим обращением в православие. Ибо именно оно и есть "союзник" России.