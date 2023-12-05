От "Слова пацана" к Шторму-Z и обратно - траектория путинской России

"Слово пацана" - главная тема культурной жизни "русского мира" сегодня. Что тут сказать? Какая жизнь, такая и культура. Но верно и обратное - какая культура, такая потом и жизнь.

Едва ли ни главным лозунгом путинского режима последних десятилетий был уход от ужаса девяностых, что само по себе комично, учитывая, что те, кто сегодня захватил власть - сами плоть от их плоти, кровь от их крови и поднялись благодаря им и использованию ими самых черных методов того времени.

Поэтому неудивительно, что по результатам их правления культовыми темами для общества и особенно молодежи снова становятся самые черные страницы девяностых. Не какие-никакие политические свободы или надежды на лучшее будущее, которые тогда были, а новое издание "Бригады", "Брата", теперь вот "Слово пацана".

Впрочем, это может смешно звучать, хотя смешного тут мало, но даже в чернухе "Слова пацана" некоторые находят забвение от того, что происходит сейчас. Там бились на кулаках, с ножами, кастетами, легким огнестрелом, сейчас истребление "пацанов" ведется в промышленных масштабах, самым смертоносным оружием. Так что, есть о чем вспомнить с ностальгией на фоне происходящего.

Но не надо обольщаться - недавние "пацаны" это сегодня резерв "СВО", его пушечное мясо. Самую черную работу с российской стороны в ней делают именно зэки, набранные через различные "Шторм-Z", пришедшие на смену "Вагнеру" - чвк другого "пацана", который как говорится в этих кругах, "попутал".

Не только для "четких пацанов", но и для конченных отморозков по всем понятиям эти "штормы" становятся сегодня социальным лифтом русского мира. И вот уже на свободу, в обычную жизнь благодаря им возвращаются насильники, пыточники, расчленители, канибалы, с которыми сталкиваются их жертвы.

Надо признать, что бандиты-чекисты создали идеальный для себе конвеер производства и переработки "пацанов", настоящее безотходное производство. Невостребованные в нормальной жизни пацаны идут в криминал, те, кто выживают, садятся в колонии, оттуда направляются в "СВО", те, кто выживают там, возвращаются на свободу, снова идут в криминал и так по новой.

Как реагировать на это мусульманам, обладателям имана и разума? Самое главное - провести черту между этим и собой, то есть, сделать то, что в Исламе называется понятием "бара'а", отделение, отрезание. Не пускать в свои разум и душу ни эту грязь, ни порождающий ее "русский мир", который когда-то вместе со своим атеизмом нес хотя бы космос, науку, образование, спорт, а сейчас несет с собой только это - "вагнеров", "штормов", "пацанов".

Воспитывайте в себе к этому отвращение и омерзение и внушайте их своим близким, особенно подрастающим поколениям, которые от этого нужно защитить. Пусть они сдыхают сами в своих разборках и своих "сво", а мусульмане должны от этого оберегать себя и свои подрастающие поколения, и готовиться к тому моменту, когда отделиться от всего этого можно будет уже не только в своих умах и душах.