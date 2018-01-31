Арестован Тарик Рамадан!

Сегодня по прибытию в Париж французскими силовиками был арестован известный исламский проповедник Тарик Рамадан.

Это стало развитием дела, о котором "Голос Ислама" писал в октябре прошлого года - бездоказательных обвинений в адрес проповедника "мусульманской феминистки" Хенды Аяри, заявившей, что он ее изнасиловал.

Напомним, что речь идет о событиях, якобы имевших место аж в 2012 году, что, понятное дело, делает их недоказуемыми в принципе. При этом с обвинениями Аяри решила выступить тогда, когда по всему миру пошла кампания феминисток по обвинению деятелей шоу-бизнеса и других влиятельных мужчин в сексуальных домогательствах.

Зачастую в этих случаях речь идет о событиях, якобы имевших место много лет, а иногда и десятилетий назад. Обвинения выдвигаются бездоказательно, но возражения мужчин, выбранных в качестве объектов травли, не принимаются, и многим из них ломаются карьеры, а иногдаи жизни.