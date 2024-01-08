1% россиян в церквях на Рождество и куда делся миллион православных

Итак, по данным МВД РФ о количестве людей, посетивших церкви на это Рождество, лишь 1% россиян пришли в храмы на службу во второй по значении для православных праздник.

Как говорится, это все, что нужно знать о "скрепах" в "русском мире" и возрождении в нем "традиционных ценностей", про которые его пропаганда неустанно рассказывает не только своему населению, но и любящим расставлять уши под лапшу жителям Мусульманского мира и Запада.

А теперь присмотримся внимательнее к динамике этих цифр. Итак, вот сколько было посетителей храмов в этот день на Рождество в разные годы:

2004 - 3 млн

2007 - 2.4 млн

2008 - 2,3 млн

2014 - 2,3 млн

2015 - 2,6

2016 - 2,2

2018 - 2,5 млн

2019 - 2,6 млн

2020 - 2,3 млн

2021 - консолидированные данные не публиковались

2022 - 1,4 млн

2023 - 1,3 млн

2024 - 1,4 млн.

Итак, что мы видим? С момента прихода к власти "скрепного" президента количество прихожан в православных храмах на второй по значимости православный праздник сократилось более, чем в 2 раза.

При этом резкий провал произошел после ковидного 2020 года, когда-то делся почти миллион прихожан. Куда? Ну наверное, в основном туда же, куда сейчас "незаметно" деваются "участники СВО". А те, кто "туда" не отправились, посмотрели на все это и решили в такие церкви не ходить.

Явно не приводит к увеличению популярности РПЦ и воинственная позиция занятая ей по отношению к войне даже не с мусульманами, как обычно, что можно было бы представить как "священную войну", а с преимущественно православными славянами, которые по идеологии "русского мира" являются тем же самым народом, что и православные русские.

В общем, в сухом остатке мы видим, что в стране, претендующей на роль оплота мирового христианства, и раньше-то на Рождество ходило в церкви 3% населения, а сейчас ходит и вовсе 1%, а еще миллион таковых то ли вымер, то ли отвернулся из церкви в последние несколькр лет. Словом, "эффективный менеджер" - эффективен во всем, от "обеспечения безопасности" россиян, которых по итогам его политики бомбят в приграничных городах, до "возрождения православия".