Африн: кому обломится "Оливковая ветвь"?

(На фото - зеленым показаны направления продвижения турецких и союзных сирийских сил)

Операция турецких и союзных ей сирийских повстанческих сил по освобождению кантона Африн от коммунистических террористов*, часто ошибочно называемых "курдами", началась - сегодня это уже можно сказать точно. Названа она "Оливковой ветвью", видимо, учитывая распространенность оливок в этом регионе.

Вчера, когда было официально заявлено о ее начале, имела место только интенсивная артиллерийская и авиационная подготовка в виде уничтожения военно-логистических целей коммунистов. Она сопровождалась интенсивными консультациями и политическими маневрами, поэтому мы на "Голосе Ислама" не спешили писать о ее начале, так как был риск того, что на этой фазе все и закончится. Риск обоснованный, о чем будет написано далее, однако, в итоге сухупотная наступательная часть операции все-таки началась. Однако обо всем по порядку, поэтому рассмотрим в этом дайджесте как политические, так и военные аспекты происходящего.

Политическая составляющая

1. Асадитский режим накануне операции официально заявил, что будет считать ее агрессиейТурции против Сирии и реагировать соответственно, сбивая турецкие военные самолеты в сирийском воздушном пространстве. Строго говоря, иначе и быть не могло - ведь официальная легенда Дамаска гласит, что только иранские и российские войска, от которых полностью зависит режим Асада, находятся в Сирии по просьбе ее "законной власти", в то время, как все прочие иностранные силы являются оккупационными.

В публичном пространстве Дамаск и Анкара являются антагонгистами, поэтому реагировать на действия Турции иначе режим Асада не может, тем более, что не исключена вероятность того, что в результате них будет создана достаточно протяженная зона безопасности под протекторатом Турции для союзных ей повстанческих сил, и в итоге для режима эта территория будет окончательно потеряна. Здесь есть нюансы, о которых будет сказано ниже, но если развитие сценария пойдет по этому пути, то и формально, и фактически Дамаску радоваться нечему.

2. США, с одной стороны, призвали Турцию не проводить эту операцию, чтобы она не помешала борьбе против ИГИЛ**, в которой участвуют курдские коммунисты, с другой стороны, заявили, что не будут ей препятствовать. Командование Западной коалиции высказалось в том духе, что не рассматривает Афринское направление как свой театр боевых действий, так там нет ИГИЛ, с которым оно борется.

3. В Европе - Германия заявила, что Турция имеет законные интересы на пограничных с ней территориях, одновременно с этим призвав ее к сдержанности. Франция высказалась за прекращение операции, но достаточно формально, и при этом сегодня имели место консультации Анкары с Парижем по этому поводу, видимо, достаточно конструктивные, потому что иначе турецкие лидеры уже бы обрушились на французов с соответствующими обвинениями.

4. Россия указана в этом списке последней по очереди, но очевидно, была первой по значимости для Анкары в переговорах, предшествующих операции. За день до начала операции Москву посетило высшее турецкое военно-разведовательное командование во главе с Хулуси Акаром (Генштаб) и Хаканом Фиданом (Разведка), которые встретились со своими российскими коллегами Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым. Результатом переговоров стал в конце-концов отвод российского контингента, который был интригой на протяжении почти целого дня, но именно отвод из нынешней зоны боевых действий вглубь Африна, а не вывод из него вообще.

Формально Москва выразила обеспокоенность в связи с началом турецкой операции, но фактически, видимо, согласилась ей не препятствовать. Хотя здесь тоже есть нюансы, о которых будет сказано далее.

Военная составляющая

В течение вчерашнего дня артиллерийскими и авиационными ударами было уничтожено 153 объекта коммунистов.

Сухопутные наступательные операции идут с трех направлений: с самой территории Турции, из "Щита Евфрата" и из северного Идлиба. На данный момент турецко-сирийские силы заняли села Ада Манли, Хай Углу, Шинкаль и Куруни.

Со своей стороны коммунисты произвели ответные обстрелы приграничных турецких территорий в Хатайе, в результате которых пострадали турецкие гражданские лица.

Интенсивных боестолкновений пока не наблюдается и, видимо, каждая из сторон на данный момент осуществляет разведку боем, анализируя слабые места противника.

По имеющейся информации, в ближайшее время в Африн войдут еще 2 танковые роты турецкой армии для усиления сил наступающих. Пехотой последних, как и было заявлено ранее, являются сирийские повстанцы. Кстати, обращает на себя внимание, что они пока были презентованы не под новым брендом Сирийской Национальной Армии, как ожидалось, а под старым - Свободной Сирийской Армии.

Сирийский контекст

Несмотря на то, что все внимание сейчас приковано к операции "Оливковая ветвь", не стоит забывать, что она должна рассматриваться в контексте событий, происходящих неподалеку в Сирии.

Вчера асадитские и обслуживающие их российские пропагандистские ресурсы заявили о полном контроле над авиабазой Абу Духур в Идлибе. Некоторые ресурсы повстанцев опровергли их и продолжают настаивать на том, что базу удерживают моджахеды, хотя за нее идут ожесточенные бои.

Однако по-видимому асадиты или уже взяли базу или сделают это в ближайшее время. Это связано как с тем, что силы повстанцев из Идлиба оттягиваются в Африн, как и турецкая поддержка, благодаря которой не в последнюю очередь удавалось сдерживать наступление асадитов на юго-восточный Идлиб в предшествующие недели.

По-видимому, все-таки, имеет место размен между Анкарой и Москвой юго-восточного Идлиба на Африн, и посему все упирается в то, каким же будет его конечный результат.

Важные нюансы

А теперь об обещанных нюансах. Напомним, что целью турецкой операции, озвученной ранее проправительственными турецкими СМИ, и одновременно с этим условием, которое сделает оправданным для суннитского сопротивления севера Сирии сделку Анкары с Москвой является, если не полная ликвидация коммунистического логова в Африне и перехода всей его территории под контроль повстанцев, то хотя бы создание сплошного сухопутного коридора, который свяжет север Идлиба с "Щитом Евфрата" и одновременно отсечет оставшиеся силы коммунистов от асадитов.

В этой связи обращает на себя внимание заявление официального представителя коммунистов Альдара Хелила о том, что одновременно с переговорами с Анкарой Москвы поставила их перед выбором: либо они передают фактический контроль над Африной асадитам, и тогда турецкой операции не будет, либо оставляет их без поддержки. Курдские коммунисты передавать свои земли асадитам отказались - они готовы были вывесить асадитский флаг, но от них требовалось впустить в Африн армию и спецслужбы Асада, чего они делать не стали, предпочтя войну.

Но, если все это действительно так, возникает вопрос, а что, если курдские коммунисты передумают и под давлением наступающих турецких войск согласятся на почетную капитуляцию перед Асадом, выторговав себе какую-то автономию?

И тут надо понимать, что цели у участников операции могут расходиться. Если для сугубо националистической части турецкого общества уход "курдов" из Африна можно будет представить как победу, особенно, если на границе с ним со стороны Турции будет создан символической буфер, то для суннитов Сирии само по себе это не решает ничего и уж тем более не является тем, за что стоило платить цену в виде трети Большого Идлиба. Что же касается возможного перехода Африна под контроль асадитов, то если для части турецкого общества это будет победой, то для сирийских повстанцев, напротив, станет катастрофой.

Учитывая это, хотя турецкая армия и сирийские повстанцы сейчас наступают, в чем мы им желаем максимальных успехов, поводов для эйфории пока нет никаких. Надо понимать, что война только начинается, и учитывая немалые силы противника, а также сложную международную ситуацию, ее как военные, таки политические результаты могут быть самыми разными...

Так что, нам остается только делать ду'а за победы мусульман и надеяться на то, что турецкое руководство выполнит свои военно-политические обязательства перед союзниками, а не ограничится достижением только внутриполитических и узконациональных задач.

* - после этнических курдов второй по численности национальной группой в рядах PKK-YPG являются турецкие идейные леворадикалы, уже не говоря об интернационале добровольцев-леваков со всего мира, приехавших воевать за них

** - запрещена в РФ