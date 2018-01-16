Войска стягиваются к Африну. Сдержит ли Эрдоган свое слово?

Когда мы писали о планах турецкой операции в Африне в августе прошлого года, это выглядело весьма умозрительно. Сейчас же эти планы являются темой первых полос не только всех турецких, но и многих мировых газет.

Оно и понятно - ведь буквально не проходит и дня, чтобы сами турецкие лидеры, начиная с Эрдогана, не обещали "в самое ближайшее время" очистить от курдских коммунистов пространство от Африна и до Манбиджа. Подтверждений этого так много и об этом сегодня столько пишут и говорят, что специально приводить эти цитаты уже не имеет смысла - ими просто пестрят СМИ и интернет.

Но речь идет не только о военной риторике и психологической подготовке армии и населения к военной кампании. Турецкие войска активно стягиваются к границе с Африном, и этому также есть масса фото- и видео- свидетельств. Идет периодический обстрел позиций курдских коммунистов турецкой артиллерией. Руководство Сирийской Национальной Армии в свою очередь подтвердило готовность участвовать в операции по освобождению Африна. О том, что операция будет проводиться совместно с ней сегодня на встрече с активом своей партии сказал и Эрдоган, подтвердив тем самым наш (и не только) прогноз о том, что турецкая армия вряд ли рассчитывает использовать свою пехоту, видимо, планируя ограничиться работой авиации, ракетных, артиллерийских и бронетанковых сил, возможно - спецназа для определенных операций.

В свою очередь готовятся ко встрече "гостей" и "красные курды". Недавние неясные сообщения о том, что американцы собираются создавать для защиты их границ специальные войска численностью в 30 000 человек, вызвавшие резкую реакцию во многих столицах, в последующем были не менее неясным образом опровергнуты. Однако периодически поступают сообщения и о поставке "красным курдам" Африна "стингеров" и "джавелинов", и о переброске к ним подкреплений от их собратьев из Рожавы по территории Асада, достоверность которых определить сложно.

В общем, игра на нервах идет с обеих сторон, однако, в данном случае курдские коммунисты рискуют меньше - ведь им тут как бы нечего терять, и если войну сейчас удастся предотвратить, они от этого только выиграют. А вот Эрдогану терять есть что, и если он не сдержит свое многократно и на весь мир данное обещание "закрыть вопрос" военным путем, он окончательно потеряет лицо уже не только в мире, но и (после такой-то накачки населения), наверняка, и у части своих избирателей, которые перестанут его воспринимать всерьез.

Со своей стороны мы ставим вопрос таким образом отнюдь не потому, что нами движет какая-то кровожадность. Мы согласны с тем, что война в Сирии уже давно стала катастрофой не только национального, но и мирового масштаба, и что все разумные люди заинтересованы в ее скорейшем завершении. Но в том-то и дело, что, как видят наши читатели по ежедневным новостям из Сирии на нашем сайте, т.н. "странам-гарантам перемирия", включая и Турцию как одну из таких стран, не удалось решить эту задачу. И это недавно признало и само турецкое руководство.

В итоге получается, что асадиты при поддержке России и Ирана методично уничтожают суннитское население с целью разгрома суннитского сопротивления алавитской диктатуре и шиитской оккупации. Турция, которая по своим причинам решила развернуться к России и Ирану, воспрепятствовать этому или не хочет, или не может. Можно ее за это осуждать, можно оправдывать, но делу это никак уже не поможет.

И в сухом остатке вопрос уже давно стоит не о победном завершении сирийской революции, мир ее праху, по крайней мере, на данном этапе, а о сохранении по итогам войны хотя бы клочка территории Сирии, на котором сумеют найти убежище сирийские сунниты, не желающие жить под тиранией ни алавитских социалистов, ни йезидских коммунистов.

Решить эту задачу без Турции, как ни относись к политике ее руководства в последнее время, невозможно. И Турция, как мы считаем, эту задачу обязана решить, и исходя из того, что фактически приняла на себя эти обязательства предыдущей политикой в Сирии, и исходя из однозначно и громогласно данных обещаний сделать это.

Однако в чем должно заключаться решение этой задачи? Сами турецкие СМИ представляют конечную цель этой операции таким образом.

Как видно по карте, если сравнивать ее с тем, что есть сейчас, операция турецкой армии и СНА, с одной стороны, призвана пробить сплошной коридор между территорией "Щита Евфрата" и севером Идлиба, с другой стороны, отсечь Африн от асадитского территориального массива, фактически превратив его в анклав внутри турецкой и союзной суннитско-сирийской территории. После этого данный анклав уже можно будет брать измором, настаивая на том, чтобы оттуда ушли коммунисты YPG, воюющие с Турцией, сдав его, например, лояльному ей Курдскому национальному совету Сирии.

По карте, однако, видно, что в обозначенную салатовым цветом территорию расширенного "Щита Евфрата", включающего в себя северный Идлиб, не включена обозначенная зеленым территория юго-восточного Идлиба, за которую сейчас ведут бои, в том числе, протурецкие повстанцы из будущей СНА. И вопрос заключается в том, удастся ли как достигнуть целей афринской операции, так и удержать эти территории Идлиба? Очевидно, что даже в теории это невозможно в том случае, если повстанцы сейчас снимутся с этих фронтов и будут переброшены на афринскую операцию - для этого бы последнюю пришлось вести силами преимущественно турецкой армии при поддержке только тех, кто находится сейчас в "Щите Евфрата", но не Идлибе.

Но, если смотреть на вещи реально, такой оптимистический сценарий крайне маловероятен. За лояльное отношение Москвы, Тегерана и Дамаска к афринской операции Турции придется заплатить цену, и ценой этой, скорее всего, будет именно юго-восточный Идлиб, которым придется пожертвовать. И вопрос в таком случае заключается в том, будет ли эта цена оправданной?

Скрепя зубами (потому что десяткам тысяч суннитов опять придется покидать свои дома), можно признать, что она будет оправданной только в одном случае - если по итогам на этой "салатовой" территории под турецким зонтиком будет выстроена устойчивая не только военная и административная, но и политическая конфигурация в виде единой Сирийской Национальной Армии и сирийского Временного правительства, которые закрепятся на ней.

Если это будет сделано, при всех претензиях к Эрдогану можно и нужно будет признать, что задачу-минимум, за которую он принял на себя историческую ответственность, он в Сирии решил. Но следует сразу указать на риски и неблагоприятный сценарий развития ситуации, которые могут этому помешать.

Сняв повстанцев с фронтов юго-востока Идлиба, Турция одновременно встретив серьезное сопротивление со стороны поддержанных США и/или асадитами курдских коммунистов, может не решиться встревать в серьезную войну, ограничився военно-медийными акциями. В этом случае и Идлиб может быть потерян,и Африн не приобретен. В качестве политического фактора усиливающего этот риск выглядит и заявленное участие Турции в кремлевском Конгрессе национального примирения в Сочи, который может стать финальной точкой в окончательном "сливе" Анкарой сирийской темы Москве и Тегерану, да упасет Аллах.

В заключение скажем, что в последнее время часть людей, которым очень нравилось, когда раньше "Голос Ислама" максимально поддерживал и Эрдогана, и его партию, и Турцию под его руководством, сегодня обвиняют нас в смене позиции и гадают о том, что же стало ее причиной, строя на сей счет конспирологические догадки. Но правда заключается в том, что наша-то позиция как раз остается неизменной на протяжении многих лет, и мы как поддерживали Турцию в качестве гаранта интересов суннитов в этом регионе, так готовы поддержать ее и сейчас, если она их обеспечит. Мы не будем сейчас возвращаться к вопросу об изменении позиции самой Анкары, когда Иракский Курдистан был сдан шиитскому режиму Багдада, и о причинах этого, после чего и наше отношение к ней изменилось. К теме данной статьи это отношения не имеет. Мы просто констатируем, что если Эрдоган и Турция сумеют обеспечить жизненно необходимые интересы суннитской общины Сирии, ин ша Аллах, мы с радостью признаем его (и наш всех!) успех. Но надо понимать, что его провал в данном вопросе будет иметь непоправимые последствия для его репутации среди всех, кто готов поддерживать его только при определенных условиях (что нормально), после чего и в случае чего ни его, ни фанатиков, готовых поддерживать его безоговорочно, нормальные мусульмане просто не будут воспринимать всерьез.