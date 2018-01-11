Речь Чавушоглу о событиях Идлибе: что это было?

Словесная перепалка между Анкарой и Москвой в связи с последними событиями в Идлибе вчера получила дальнейшее развитие.

Так, выступая перед журналистами, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу представил им развернутые соображения (публичные) Анкары по данному поводу. В них можно выделить два аспекта.

Первый - это то, что не отличается от высказанного до этого. А именно, речь идет об обвинениях в адрес Асада, который при поддержке России и Ирана, ведет массированное наступление в зоне деэскалации, согласованной Москвой, Тегераном и Анкарой.

«Режим Асада не сможет продолжать атаки без поддержки России и Ирана. Именно поэтому Анкара накануне призвала эти страны остановить режим Асада. Турция не приемлет отговорок о борьбе с терроризмом, потому что бомбардировкам подвергаются больницы», - сказал Чавушоглу, не уточнив при этом, зачем же тогда предоставлять свое воздушное пространство (речь не идет о Босфоре) для пролетов и вылетов через него российских самолетов в Сирию, как это делается в последнее время?

Чавушоглу обвинил Асада и его покровителей в том, что под предлогом борьбы с террористами они как бомбят гражданское население, так и атакуют силы умеренной оппозиции. «Если в какой-то местности действуют террористические организации, то нужно определить их точное местонахождение и проводить против них хорошо спланированные операции с использованием данных разведки. Но мы видим, что некоторые силы, ссылаясь якобы на присутствие в этих регионах группировок «Фронт ан-Нусра» и «Хайят Тахрир аль-Шам», атакуют гражданских лиц и представителей умеренной оппозиции», - сказал он.

Он подчеркнул: «...речь идет не об обычной бомбардировке. Режим продвигается в Идлибе. Его намерения Анкаре ясны». В таком случае возникает вопрос - если это так, почему Анкара стала громко озвучивать эти опасения только, когда асадиты при поддержке ВКС России уже вплотную подошли к Абу Духуру и вот-вот собираются взять его, отрезав у повстанцев значительный кусок территории, откуда уже бегут десятки тысяч людей? Ведь эти намерения были ясны наблюдателям уже давно и соответствующие предостережения можно было делать уже на начальной стадии данного наступления, не дожидаясь момента, когда от них уже мало что будет зависеть...

Второй аспект речи Чавушоглу куда более интересен и касается уже отношения Турции к политическому процессу по Сирии, в частности, его Сочинскому и Женевскому форматам.

Однако прежде чем продолжить разговор о речи Чавушоглу, обратим внимание читателей на вчерашнее выступление Дмитрий Пескова, пресс-секретаря Путина, который заявил, что хотя кандидатуры участников Конгресса в Сочи согласуются между Россией, Ираном и Турцией, окончательной встречи представителей этих стран перед данным конгрессом не планируется... Возможно, именно оно является ключом к пониманию того, что сказал об этом вчера Чавушоглу.

«Если бомбить всю территорию города, то зачем было начинать переговоры в Астане? Зачем тогда обсуждается вопрос об организации Конгресса национального диалога по Сирии в Сочи? В чем тогда смысл переговоров в Женеве?», - вопросил Чавушоглу. Что весьма показательно не только в плане риторического характера этих вопросов, но и в том, что в них в один ряд ставятся переговорный процесс в Женеве и Конгресс в Сочи, которые на самом деле являются взаимоисключающими, о чем мы уже писали.

Турецкий министр повторил, что Анкара не будет участвовать в Конгрессе национального диалога Сирии в Сочи, если там будет участвовать курдско-террористическая YPG, которая считается в Турции террористической организацией. Он уточнил: «Анкара не допускает возможности такого развития событий, но все же с самого начала заявила, что не будет участвовать в Конгрессе национального диалога Сирии в Сочи вместе с YPG».

И вот это уже интересно в контексте того, что вчера же заявил Песков. То есть, что же получается - не будучи на 100% уверенной в неприсутствии в Сочи YPG и не получив от Москвы соответствующих гарантий, что ощущается по тональности выступления Чавушоглу, Турция авансом одобрила идею Конгресса в Сочи, под которую были фактически торпедированы переговоры в Женеве под крышей ООН?

Это следует и из еще более шокирующей оговорки Чавушоглу, что после конгресса в Сочи следует... возобновить переговоры в Женеве. И это при том, что они были сорваны асадитами именно в рассчете на конгресс в Сочи.

Однако со слов Чавушоглу оказывается, что после конгресса в Сочи Турция собирается созвать встречу глав МИД "стран, которые являются единомышленниками Анкары", чтобы обсудить с ними возобновление Женевского процесса.

Возникает недоумение - а что же это за страны такие? Разве с недавних пор единомышленники Анкары это не Россия и Иран, которые задумали всю эту историю в Сочи, чтобы торпедировать Женевский процесс, чему она способствовала, как оказывается, даже не получив гарантий неприсутствия в Сочи своих главных врагов?

Как-то депутат дореволюционной Государственной думы в сердцах воскликнул: "Что это - глупость или измена?!" Изменами в связи с Сирией, увы, уже давно никого не удивишь, но вот само допущение глупости такого масштаба на уровне внешней политики региональной державы пугает по-настоящему. Ведь до сих пор все выглядело так, что Турция просто разменяла пол-Идлиба на возможность проведения операции в Африне, а фактическое признание власти Асада через Сочи на исключение из будущего Сирии своих курдских врагов (YPG). Теперь же в словах Чавушоглу угадывается вероятность того, что Турция, которая в последнее время полностью отдала не только военную, но и дипломатическую инициативу в Сирии России и Ирану, не получила гарантий даже неприсутствия в санкционированном ей в Сочи YPG. Воз с операцией в Африне и ныне там, и это при том, что Эрдоган уже чуть ли не каждый день обещает ее провести. Вот и начались снова разговоры о Женевском процессе и консультации с силами сирийской оппозиции, отвергнувшими Сочи.

Да только зачем же Асаду, после завоевания половины Идлиба и проведения Конгресса в Сочи, снова возвращаться к переговорам в Женеве, которые он ранее именно под это саботировал? И с какими такими единомышленниками в мире начнет их возобновлять Анкара, которая в угоду союзу с Россией и Ираном еще больше настроила против себя Запад?