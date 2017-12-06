Асад игнорирует переговоры в Женеве и требует оставить его у власти

В то время как делегация сирийской оппозиции, сформированная на недавнем совещании в Эр-Рияде, прибыла для переговоров под эгидой ООН в Женеву, режим Башара Асада до сих пор не прислал в нее своих представителей.

Как стало известно, обнаглевшие асадиты требуют от международных посредников во главе со Стефано де Мистурой отказаться от ранее принятого положения о политическом транзите как единственном мирном выходе из идущей сейчас в Сирии войны.

Спикер делегации сирийской оппозиции Яхья аль-Ариди заявил в связи с этим, что они не откажутся от этого условия, которое закреплено в ряде международных документов, включая и резолюцию Совбеза ООН. Ариди обвинил представителей режима в их игнорировании и саботировании мирных переговоров в Женеве.

Отметим в этой связи, что поведение Асада абсолютно закономерно и предсказуемо в свете предстоящего фарса т.н. Конгресса национального примирения в Сочи, который он рассматривает как альтернативу переговорам в Женеве. Ведь женевский формат требует от него ухода из власти и ее передачи коалиционному правительству, тогда как сочинский будет призван оставить его у власти, включив в нее нескольких представителей бутафорской псевдо-оппозиции.

В этих своих притязаниях Асад рассчитывает на полную поддержку России и Ирана и, возможно, на непротиводействие склоняющейся к союзу с ними Турции, которая заявила о готовности участвовать в Сочи, если там не будет ее курдских врагов.