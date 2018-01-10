Москва ответила Анкаре. Ахрар аш-Шам ответил Москве и ХТШ

Москва оперативно ответила Анкаре на вчерашние обвинения в нарушении зон деэскалации в Идлибе. Министерство обороны РФ направило письмо главе Национальной Разведовательной Службы (MIT) Турции Хакану Фидану, в котором утверждается, что это умеренная оппозиция и косвенно заступающаяся за нее Турция нарушают режим перемирия.

В качестве довода приводится обстрел российской авиабазы Хмеймим, который по словам Минобороны РФ совершен той же самой умеренной оппозицией, которую она бомбит в Идлибе, в чем ее и обвинила Анкара (одновременно с этим предоставляющая ей для этого свое воздушное пространство...).

В представлении российских военных пропагандистов, беспилотники, которые атакуют Хмеймим, то ли запускаются из Идлиба (на другой конец страны - в Латакию, через подконтрольные асадитам территории и воздушное пространство...), то ли повстанцы в Идлибе по определению отвечают за то, что делают повстанцы в Латакии. Причем, по какой логике должна обеспечиваться неприкосновенность оккупационной базы, с которой российские самолеты летят бомбить не только сирийских повстанцев, но и мирных людей, не поясняется.

Также стало известно о том, что в обстреле базы Хмеймим России обвинила конкретно группу "Ахрар аш-Шам". В связи с этим спикер последней Мухаммад Абу Зейд сделал специальное заявление, в котором осветил эту и иные проблемы.

Спикер Ахрара заявил, что их движение одобряет проведенную атаку на вражескую российскую базу, но при этом само ее не проводило, потому что, к сожалению, не обладает такими возможностями. Он также пояснил, что Москва всего лишь использует эту атаку для оправдания нарушения асадовскими и российскими силами перемирия, вопреки принятым на себя обязательствам и призвал международное сообщество прервать молчание относительно преступлений России по отношению к гражданскому населению, гибнущему от ее бомбардировок.

Ответил представитель Ахрар аш-Шам и на обвинения сторонников Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ) в том, что Ахрар (в числе ряда других групп) недостаточно активно воюет против асадитов в Идлибе, с чем и связаны их последние успехи. В ответ представитель движения напомнил о том, сколько территорий, оружия и экономических объектов в прошлом году у него было отнято ХТШ в результате действий по поглощению сил Ахрара в Идлибе. В итоге Ахрар фактически лишился в этой провинции основных сил и ресурсов, а ХТШ де-факто взяло на себя ответственность за защиту этих территорий, перекладывать которую на Ахрар оно больше не может.

Мухаммад Абу Зейд также отметил, что потеряв в результате действий ХТШ свои основные силы и позиции в Идлибе, Ахрар аш-Шам сосредоточился на битвах в других районах Сирии, в частности, проведя блестящую битву в Харасте в Восточной Гуте, в которой были разгромлены, попали в окружение и были пленены многочисленные асадиты.