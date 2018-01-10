Турция выговорила России и Ирану за наступление в Идлибе

МИД Турции вызвал послов России и Ирана в связи с наступлением асадитских сил в зоне деэскалации в Идлибе.

Вчера асадитские силы захватили еще 18 деревень в Идлибе, Алеппо и Хаме, и еще 15 деревень захватил ИГИЛ*, который фактически наступает совместно с ними. Таким образом, асадиты подходят вплотную к авиабазе Абу аль-Духур, в результате чего под их контролем может оказаться значительная часть территории, которую потеряют повстанцы. Наиболее вероятно, что так и произойдет, если Аллахом не предопределено иное.

В этой связи МИД Турции "выразил обеспокоенность" российским и иранским партнерам, являющимся гарантами т.н. "зон деэскалации", в т.ч. идлибской. Было указано, что такие нарушения особенно недопустимы накануне т.н. Конгресса национального диалога в Сочи 28-30 января (организованного Москвой под Асада), ранее поддержанного Анкарой.

В принципе, учитывая явную согласованность происходящего в Идлибе между Россией, Ираноми Турцией, мало кто воспринимает всерьез подобные заявления. Всерьез можно будет воспринимать конкретные действия Анкары, например, ввод своих войск на север Идлиба не только к границе с Африном, но и чтобы установить границу, дальше которой не смогут продвигаться асадиты, или отказ от участия в конференции в Сочи, или начало новой операции в Африне, которую Эрдоган еще раз пообещал вчера, выступая перед своими однопартийцами.

К слову, вчера же советник МИД Турции Умит Ялин встретился с председателем Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил Сирии Риадом Сейфом, чтобы также обсудить с ним происходящие события. Напомним в этой связи, что данная Коалиция вместе с другими основными структурами сирийской оппозиции изначально отказалась принимать участие в конференции в Сочи, считая ее подменой Женевскому процессу, торпедируемому Асадом при поддержке Москвы и Тегерана.

Видимо, уже ближайшие дни покажут, будут ли все эти встречи иметь хоть какие-то практические последствия или имеет место всего лишь протокольная имитация с целью сохранения хоть какого-то лица Анкары как одного из гарантов т.н. "зон деэскалации".

* - запрещен в РФ