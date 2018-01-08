План раздела Идлиба реализуется?

(На фото - карта возможного раздела Идлиба)

На фоне массированного наступления асадитов при поддержке российской авиации на юг и восток Большого Идлиба все чаще говорится о том, что имеет место реализация плана раздела этой провинции.

"Голос Ислама" писал об этом плане еще в августе прошлого года. Суть его заключалась в том, что Турция и ее прокси среди повстанцев закрепятся на севере провинции и Россия с асадитами и Ираном не будут препятствовать ее наступлению на Африн, чтобы она пробила через него коридор, связующий эту зону с другим турецким протекторатом - "Щитом Евфрата". Со своей стороны Турция не будет препятствовать наступлению Асада и России на Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ) на юге Идлиба, что сейчас и происходит. Более того, отметим, что в последнее время Турция активно предоставляет свое воздушное пространство российской авиации, и при этом турецкие же информагентства вроде "Анадолу" регулярно освещают последствия варварских бомбардировок асадитами и россиянами гражданских объектов...

Напомним также, что еще в ноября прошлого года ХТШ впустили турок на север Идлиба, где они заняли позиции на границах с Африном, чтобы, как анонсировалось, атаковать его.

Однако сейчас конкурирующие фракции повстанцев обвиняют ХТШ уже в том, что он сам сдает территории юга Идлиба асадитам без должного сопротивления, видимо, в обмен на то, что турки потом позволят ему закрепиться на его севере. В частности, с таким обвинением выступил Мухаммад Алоуш лидер "Джейш аль-Ислам", обвинивший ХТШ в сдаче 14 населенных пунктов за 24 часа на юге Идлиба. С аналогичным обвинением из 6 пунктов в адрес ХТШ выступило некое Командование революционных сил.

Со своей стороны ХТШ выступило с официальным заявлением, в котором ответственность за сдачу позиций на юге возлагается на те повстанческие группы, что не направили своих сил для сражений там. В заявлении утверждается, что ХТШ непричастно ни к каким договоренностям по сдаче юга Идлиба и содержится обещание остановить наступление асадитов.

Так как "Голос Ислама" не обладает достаточной объективной информацией с мест событий, мы не можем дать свою оценку обоснованности позиций той или иной стороны. Однако ранее мы уже обращали внимание на тот факт, что активное взаимодействие Турции с созданным ХТШ "Правительством Спасения" совпало с расхождением между Анкарой, поддержавшей т.н. "Конгресс национального примирения" в Сочи и основными силами сирийской оппозиции, отказавшимися принять в нем участие. И несмотря на то, что публично ХТШ занимает еще более радикальные позиции, чем эта оппозиция, отрицая вообще любые переговоры с режимом, не исключено, что таким образом Анкара пытается создать противовес несговорчивой части сирийской оппозиции, тактически взаимодействуя с силой, которая не обладает перспективами международного признания и вынужденно будет зависеть только от нее.

Впрочем, принципиально все эти разборки и разводки ничего не меняют. Единственное, что имеет реальное значение - где остановится наступление асадитов и начнут ли турки обещанную операцию в Африне.

В свое время Алеппо фактически был сдан в обмен на проведение операции "Щит Евфрата", в ходе которой была создана зона безопасности площадью 2,2 тыс кв.км (вместо 5 тыс заявленных). Этот размен можно было считать оправданным, учитывая невозможность удержать Алеппо наличными силами (как повстанцев, так и турок, не желавших идти на конфликт с Россией). Однако отличие той ситуации заключалось в том, что тогда территории под зону безопасности забирались у ИГИЛ*, и потому Турции не только не противодействовали Россия и Иран, но и прямо содействовали в этом США, в частности, во время штурма Аль-Баба.

Сейчас же Турция заявляет о планах наступления на курдских союзников США, которые этому точно содействовать не будут. И даже, если за Африн не заступится Россия, разменяв его на Идлиб, очевидно, что Турция и ее прокси встретят там серьезное сопротивление. Видимо, с его опасением и связано затягивание этой операции, о наступлении которой в самом ближайшем времени уже заявлялось не раз, но которая все никак не начнется.

Подобное развитие событий таит в себе серьезные риски для последних суннитских анклавов на севере Сирии, да и для самой Турции. Ведь если момент для наступления на Африн будет упущен, нельзя исключить того, что асадиты и демкурды снова передоговорятся между собой, и ударят по остаткам Идлиба уже с двух сторон. Ну а пока какой уже месяц подряд обсуждаются перспективы наступления протурецких повстанцев на Африн, происходит сдача суннитских территорий Идлиба, из которых прямо сейчас бегут, спасаясь от асадитов, десятки тысяч людей.

* - запрещено в РФ