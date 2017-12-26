Сирийская оппозиция не едет в Сочи. Сюжет "Турция-ХТШ"

Сегодня ряд СМИ в качестве некой сенсации преподнесли сообщение "Аль-Арабии" о том, что "40 группировок сирийской оппозиции" отказались участвовать в т.н. Конгрессе национального примирения в Сочи. При этом полный список этих группировок не называется.

Напомним, что "Голос Ислама" еще в начале ноября написал о том, что выдается за сенсацию сейчас, в конце декабря, а именно, об отказе наиболее авторитетных сил сирийской оппозиции участвовать в фарсе Кремля в Сочи. Более того, мы указали названия этих оппозиционных центров: Национальная коалиция сирийских революционных и оппозиционных сил, Высший комитет по переговорам, Сирийский Исламский Совет.

После этого мы также освещали решения совещания сирийской оппозиции в Эр-Рияде и переговоры в Женеве, сорванные режимом Асада. Однако те СМИ, которые сейчас преподносят отказ оппозиции участвовать в фарсе в Сочи как некую "сенсацию", также предпочли игнорировать эти события.

Причины, кажется, понятны - среди определенных групп сирийского сопротивления и поддерживающих их медиа-ресурсов, в основном связанных с добровольцами из постсоветского пространства, существует восприятие любых переговоров как пораженчества, а их участников - как предателей. Поэтому, когда оказывается, что есть повстанцы и оппозиционные силы, которые участвуя в переговорах, не собираются предавать то, ради чего они это делают, это преподносится как "сенсация".

Меж тем, обращает на себя внимание одно интересное совпадение. Так, Правительство Спасения, подконтрольное организации Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ) в Идлибе объявило "вне закона" Временное правительство, подконтрольное Национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил, также поддерживаемое Сирийским Исламским Советом. Напомним, что обе последние организации - Нацкоалиция и Сирийский Исламский Совет долгие годы ориентировались на Турцию, но в последнее время фактически пошли против ее линии, так как она поддерживает конгресс в Сочи и явственно сближается с Россией и Ираном. Меж тем, Правительство Спасения ранее враждебного в отношении Турции ХТШ, фактически начало тесно взаимодействовать с Анкарой, хотя участие в Сочи, разумеется, тоже отвергает.

Мы пока воздержимся от однозначных выводов в отношении происходящего, так как для них еще недостаточно данных и ситуация, очевидно, находится в развитии. Однако нельзя исключить той гипотезы, что Анкаре удобнее иметь дело с непризнанной никем ХТШ, которую в любой момент можно списать в "террористы" (каковыми их и считают не только Россия, но и США), чем с международно признанной сирийской оппозицией, позволяющей себе идти против приоритетов турецкой политики, которые сейчас заключаются в сближении с Москвой и Тегераном. Но повторим, что пока это не более, чем гипотеза.