Африн и Идлиб: ставки по-крупному

(На фото - карта возможного раздела Африна и Идлиба)

Околоправительственные турецкие СМИ сообщили о том, что американцы предположительно поставили в Африн несколько комплексов ПВО для того, чтобы сорвать возможное турецкое наступление на этот укрепрайон курдских коммунистов.

Одновременно с этим в интернете были распространены карты раздела Идлиба, якобы согласованные по результатам переговоров высшего руководства Турции с главами генеральных штабов России и Ирана, приезжавших поочередно для переговоров в Анкару.

Напомним, что Анкара крайне серьезно восприняла угрозы американского военного командования начать операцию против Идлиба в связи с укреплением в последнем позиций группировки Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ). Как мы писали, турецкие аналитики сошлись на том, что наземная часть этой операции будет проводиться при поддержке американцев из Африна, подконтрольного курдским демокоммунистам.

В случае успешного осуществления подобной операции были бы обессмыслены усилия Турции в рамках ее операции "Щит Евфрата", тем более, что на этом фоне некоторые командиры групп, входящих в SDF (курдско-арабская коалиция под эгидой РПК и США) стали угрожать атаковать его территорию. Кроме того, в случае разгрома американцами повстанцев в Идлибе, в единственную альтернативу Асаду в Сирии превратилось бы именно SDF, и без того контролирующая огромную часть территории Сирии и планирующая увеличивать ее с наступлением на Ракку.

В ответ на эти планы, как утверждают "осведомленные источники", турки договорились с Россией и Ираном о том, что последние не будут противодействовать турецкой военной операции против "курдского" Африна, одновременно с которой начнется фактический раздел Идлиба.

Турки в рамках этого раздела собираются взять себе территории, подконтрольные союзным им сирийским повстанцам, соединив их с "Щитом Евфрата" через захваченный у Африна коридор. При этом они не будут противодействовать наступлению России и Ирана на силы ХТШ.

Насколько достоверна эта информация, судить сложно. Но, к сожалению, эти слухи укладываются в наш прогноз развития событий вокруг Идлиба, сделанный еще весной.