Чавушоглу: Идлиб критически важен для Турции. Переговоры с РФ и Ираном

О критической важности для Турции ситуации, складывающейся вокруг сирийского Идлиба, заявил сегодня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Такое высказывание прозвучало на фоне проходящего визита в Турцию главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и анонса предстоящего визита министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Днем раньше Турцию посетил для переговоров глава Генштаба ВС Ирана Мухаммед Бакери. Оба они встречались со своими турецким коллегой генералом Хулуси Акаром.

По-видимому, на фоне угроз США начать новую военную операцию в Идлибе, Турция пытается защитить свои тылы со стороны других участников сирийской войны - России и Ирана.

Как заявил в связи с этим Чавушоглу, "Турция верит, что политическое решение является лучшим вариантом".

Однако из того, что в это верит Турция, не следует, что так считают все остальные. В этом смысле потенциальная военная угроза прилегающему к Турции Идлибу может исходить с двух сторон - территорий, контролируемых Асадом, за которым стоит Россия и Иран, и контролируемого курдскими коммунистами Африна, который могут использовать как свой плацдарм американцы.

Поэтому, очевидно, что задача Турции заключается в предотвращении наступательных операций асадитов и Ирана при поддержке России, с одной стороны, и ликвидации потенциальной угрозы из Африна, с другой.

Удастся ли ей этого добиться, покажет дальнейшее развитие событий.