Турецкие СМИ: атаковать Африн, чтоб защитить Идлиб

Турецкие околоправительственные аналитики продолжают обсуждать угрозу Вашингтона атаковать Идлиб, воспринятую в Турции крайне серьезно.

Показательна в этой связи статья в сегодняшнем правительственном иновещании Турции Daily Sabah, с основными тезисами которой мы решили познакомить наших читателей.

По мнению ее автора Яхьи Бостана, ослабление и раскол основной военной силы умеренной сирийской оппозиции - Сирийской Свободной Армии (ССА), стал в том числе и результатом действия ряда иностранных спецслужб. Каких именно, автор не пишет, но пишет, что стратегически усиление в Идлибе позиций связанного с Аль-Каидой объединения Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ) на руку американцам, так как дает повод для вытеснения Турции из игры в Идлибе и на севере Сирии в целом.

Логика тут, видимо, такова, что наземная часть заявленной США операции против Идлиба может быть проведена, как мы и предполагали, только силами курдских террористов РПК (YPG), расположенными в Африне, при массированной американской поддержке с воздуха.

В свою очередь разгром Идлиба силами курдских террористов при поддержке Америки означал бы не только сильнейшее поражение союзников Турции среди умеренной сирийской оппозиции и ее разочарование в Анкаре, не только новые потоки беженцев из Идлиба в Турцию, но и разрастание у ее границ курдского коммуно-террористического плацдарма. То есть, все то, для предотвращения чего в свое время и была начата операция "Щит Евфрата".

В связи с этим проправительственный аналитик заключает, что для того, чтобы сорвать этот сценарий Турция "должна дать зеленый свет военной операции в Африне". Причем, как он считает, времени для размышлений по данному вопросу у Турции не осталось.