Идлиб: нападут ли американцы? Турция закрывает границу

Угрозы военного командования США начать военную операцию против повстанцев Идлиба из-за перекройки его карты в пользу учрежденной сторонниками Аль-Каиды* организации Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ) всерьез обеспокоили не столько последнюю, сколько... Турцию.

В принципе, с самого начала было непонятно, как американцы собираются реализовывать свою угрозу, если вокруг Идлиба своих военных баз и соответствующей наземной группировки у них нет. В этой связи некоторые предположили, что подразумевается возможность проведения такой операции против ХТШ Турцией и союзными ей группами, вроде того, что уже было сделано в рамках "Щита Евфрата" против ИГИЛ*.

Но нет - как показывают заявления и действия Анкары, она не только не вписана в эти планы американцев, но и всерьез обеспокоена ими. Так, проправительственные турецкие СМИ подвергли их критике, а в Анкаре сегодня собралось экстренное совещание с участием премьер-министра страны Бинали Йылдырыма, главы Генштаба Хулуси Аскара, главы МИДа Мевлюта Чавушоглу и спикера президента Ибрагима Калына для обсуждения угрозы США начать новую операцию в Идлибе.

Почему же так встревожилась Анкара? Тому есть как сугубо технические и практические причины, о которых будет написано ниже, так и стратегические. Дело в том, что в последнее время в Турции много говорят о возможной новой военной операции - против террористического курдского анклава Африн. Одним из ее результатов могло бы стать его рассечение пополам с созданием коридора и прямого сообщения между территорией "Щита Евфрата", подконтрольной протурецким сирийским повстанцам, и умеренными повстанческими группами в Идлибе.

Однако дело в том, что если американцы всерьез собрались проводить военную операцию в Идлибе без турок, то единственными силами, на которые может быть возложена ее наземная часть, могут быть либо асадиты, либо афринские курды - больше никто кроме них и турок с Идлибом не граничит.

Вариант использования американцами для этой цели асадитов крайне маловероятен. Африна на данном этапе тоже, так как он фактически находится в осаде со стороны турок и протурецких повстанцев и ожидает их вторжения. Таким образом, сил, необходимых для проведения операции против Идлиба у него нет. Пока...

Но все может измениться и, судя по комментариям в турецких проправительственных СМИ, турки всерьез опасаются именно этого, а именно, что американцы решать превратить Африн в то, во что они уже превратили т.н. Роджаву - свой военно-политический форпост, использующий курдских террористов и прикрывающий их.

Сможет ли Анкара помешать этому? Проигрыш умеренных повстанцев в недавней схватке с ХТШ и переход под контроль последнего значительной части Идлиба, резко сократил шансы турок на это. А кроме того, турки опасаются, что в случае начала против Идлиба новой широкомасштабной военной операции, в Турцию не только устремятся новые потоки беженцев, но и попытаются отойти бойцы ХТШ.

По этой причине в среду было объявлено о фактическом закрытии пропуска в Турцию через КПП Баб аль-Хава. Но стратегически это, конечно, проблемы не решает. После закрытия вопроса с ИГИЛ в Сирии в ближайшие месяцы на повестку дня однозначно встанет уже вопрос с Аль-Каидой в Идлибе. Поэтому, вопрос, скорее всего, стоит только о том, кто и как его решит - умеренные повстанцы вместе с Турцией или, что уже более вероятно, американцы руками своих надежных пехотинцев "курдов", под беспомощные протесты Анкары.

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