Идлиб рискует повторить судьбу Мосула

Командование американских вооруженных сил в Сирии (Сентком) выступило с официальным предупреждением сирийским повстанческим группам, базирующимся в провинции Идлиб.

В нем говорится, что использование группой Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ), основанной эмиссарами Аль-Каиды (АК)*, различного рода местных советов для прикрытия захвата ею власти на части территории провинции не введет американцев в заблуждение. Перед сирийскими повстанческими силами ставится ультиматум - четко размежеваться с ХТШ под угрозой вторжения американцев в Идлиб, если этого не произойдет.

В этой связи ряд сирийских повстанцев, связанных с ССА, обратились к фактическому лидеру ХТШ Джулани с призывом распустить эту организацию, чтобы не подставить Идлиб под участь Мосула и Ракки. Однако учитывая предшествующие заявления ХТШ, можно не сомневаться, что в его планы это не входит. Входило бы - оно бы и не создало ХТШ, а распустило бы еще Джабхат ан-Нусру*, включив ее бойцов в нейтральное повстанческое объединение, как его лидерам предлагали еще год назад.

Напомним, что о вероятности подобного развития событий мы писали еще в начале этой весны. После этого сторонники ХТШ обвинили нас в паникерстве и пораженчестве, в ненависти к муджахидам, а в закрытых комментариях нам предлагали "помолчать", так как мы де не находимся на месте и потому не можем объективно оценить ситуацию.

Меж тем, как уже давно показывает опыт, в современном информационном мире нахождение на месте отнюдь не является залогом правильной оценки ситуации, и наоборот. А является таким залогом наличие, во-первых, адекватного аналитического инструментария, во-вторых, достаточного объема информации.

Именно они позволили нам предсказать такое развитие событий, а не наши симпатии или антипатии к тем или иным группам. Плюс способность посмотреть на вещи трезво - аргументация сторонников ХТШ, а по сути АК, сегодня как две капли воды напоминает аргументацию сторонников ИГ*, обещавших, что они с помощью Аллаха разобьют своих врагов сперва в Даббике, потом в Аль-Бабе, потом в Мосуле, а теперь в Ракке и Дейр аз-Зоре. Но не разбили - в первых трех, и вряд ли разобьют в двух последних.

Проблема всех подобных групп, на наш взгляд, заключается в том, что при оценке соотношения своих сил и сил противника для такого рода сражений, они начинают примерять на себя хадисы о последних временах, в которых Аллах обещал поддержать мусульман в сражении, будь то с румами или яхудами. Хотя ни из чего не следует, что эти хадисы относятся именно к ним, и что эти времена уже наступили, что сейчас происходят именно описанные в них события и, наконец, что они заслуживают этой поддержки.

Если бы это было так, они не терпели бы одно поражение за другим, делая их заложниками доверивших им мусульман (чаще всего - ансаров) или просто ставя их перед фактом и навязывая им цели своей войны вместо тех целей, с которыми начинали свои войны сами эти жители.

Последнее относится к тому, что сирийские сунниты восстали против алавитской тирании, поддержанной т.н. "шиитской осью", и для успеха этого восстания необходимо объединение усилий всех суннитских союзников и хотя бы нейтралитет остального мира. В то время как такфир в адрес потенциальных союзников ("тагутов и муртадов") и планы создать плацдарм "всемирного джихада против крестоносцев и сионистов", рассматриваемый внешним миром как прямая угроза, просто обрекает выбравших этот путь настроить против себя превосходящих врагов и остаться без каких-либо союзников.

ИГ уже прошло этот путь, и результаты мы видим. Теперь идейно породившая его АК имеет все шансы провести по этому пути Идлиб, как раньше сделала с талибами* и не только ими. Можно, конечно, дождаться завершения и этого эксперимента, а потом делать выводы, но наше дело предупредить заранее, нравится это кому-то или нет.

* - организации запрещены в РФ