Курдские коммунисты просят спасти Африн

Прокоммунистические активисты во всем мире развернули в социальных сетях кампанию с призывом спасти от наступления турок и их сирийских союзников террористической анклав Африн.

В настоящий момент силы Сирийской Освободительной Армии при поддержке турецкой артиллертии ведут наступление на поселок и огневую высоту Айн Дакна, который продолжает удерживаться коммунистами из сирийского филиала Рабочей Партии Курдистана.

Кроме того, наблюдатели фиксируют продолжающееся скопление на границе турецких сил и союзных им сил, свидетельствующее об их намерении вторгнуться в коммунистический анклав.

Ранее для предотвращения этого наступления коммунисты прибегли к блефу о том, что достигли соглашения о передаче своего кантона под юрисдикцию асадитского режима. Сейчас очевидно, что этого не произошло и турки с их союзниками продолжают подготовку к наступлению.

На этом фоне т.н. "курды" (интернациональный леворадикальный сброд) обещают повторение битвы за Кобани, то есть, разгром туркам и их сирийским союзникам, если те попробуют ликвидировать коммунистический гадюшник.

Впрочем, большинство экспертов считает, что турки и сирийская оппозиция вряд ли преследуют цель полностью захватить Африн. Скорее всего, их стратегической целью является рассечь его пополам и пробить коридор между Щитом Евфрата и территориями умеренной оппозиции в Идлибе.