Успешный дебют СНА. Новый поворот в Сирии?

Практически одновременно с тем, как мы раскритиковали руководство Турции за непоследовательные действия и беспомощную политику в Сирии, оттуда стали приходить хорошие новости.

В Идлибе объединенными силами повстанцев удалось провести мощное и успешное контрнаступление на асадитов. В результате удалось вернуть контроль над населенными пунктами Маширфа, Ацхана, фермами Аль-Хасияна, Аль-Зарзура, Абу Омар, Хаваина, Тель Марак, Ум Аль-Халихиля, Ум Харатин и КПП «Аль-Надаф» и «Аль-Хилеил».

В операции приняли участие : Ахрар аш-Шам, Файлак аш-Шам, Джейш аль-Изза, Свободная армия Идлиба, Джейш аль-Наср, Джейш аль-Сани (2-я армия), Нур ад-Дин аз-Зенки, Джейш Ахрар и Исламская партия Туркестана.

Руководство операцией было проведено двумя оперативными штабами (комнатами), формирование которых было анонсировано ранее Временным правительством, сформированным Национальной коалицией сирийских революционных и оппозиционных сил по призыву Сирийского Исламского Совета, о чем мы ранее писали.

Что обращает на себя внимание в этих новостях?

Первое. В сообщении о работе этих оперативных штабов прошла информация об участии в них Сирийской Национальной Армии (СНА). О ее создании мы также писали ранее, и можно сказать, что в таком случае имеет место ее дебют или, как говорят наши недрузья, "боевое крещение".

Второе. На фото с места событий видно, что у СНА появилась новенькая, тяжелая техника, которая оперативно введена в дело.

Третье. Ранее многими предполагалось, что СНА будет выполнять роль исключительно турецких "хиви" в борьбе с "курдской угрозой". Однако как видно, дебют СНА произошел в боестолкновениях с асадитами и, называя вещи своими именами, с Россией и Ираном, которые их поддерживают.

При этом, от кого у СНА могла появиться тяжелая техника, как и то, кто ранее стоял за этим проектом, очевидно.

Так что же такое произошло, из-за чего турецкое руководство пошло на новое обострение отношений со своими нынешними ли, бывшими ли уже союзниками, партнерами или как их теперь называть?

Военный эксперт Кирилл Семенов, руководитель Центра исламских иссследований Института инновационного развития, считает, что причиной происходящего стала жесткая позиция, занятая сирийскими оппозиционерами и повстанцами, которые должны были сформировать СНА, в отношениях с Анкарой. Последняя, по-видимому, не хотела идти на очередное и не нужное ей обострение отношений с Москвой (с которой достигнут ряд торговых, транзитных и военно-экспортных договоренностей) и Ираном (который турецкое руководство поддержало во время недавних протестов), однако, рисковала в противном случае полностью утратить доверие со стороны своих давних партнеров в среде сирийских повстанцев и оппозиционеров.

Почему это было бы для Турции критично? Дело в том, что Турция явно не рассчитывала проводить многократно анонсированную операцию в Африне силами личного состава своей армии. Для этих целей она и планировала использовать СНА. Однако воевать за турецкие по сути интересы ("курдский вопрос" воспринимается именно так) на фоне сдачи русским, иранцам и Асаду и Идлиба, и всего, что только можно в Сочи, могло согласиться только откровенное отребье - ни один уважающий себя сириец этого, очевидно, делать бы не стал.

Поэтому, чтобы сохранить своих союзников, в том числе, в борьбе с "курдской угрозой" Турции, по-видимому, и пришлось показать своим "партнерам" зубы - и не только на словах, а на деле. А это уже может означать очередной новый поворот в событиях в Сирии, при котором у суннитов появляются шансы военно, административно и политически закрепиться на более-менее весомой части ее северной территории при поддержке вынужденной содействовать этому Турции.