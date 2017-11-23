Важные дискуссии по Сирии: Сочи и Эр-Рияд

Вчера внимание большей части СМИ и комментаторов было приковано к трехсторонней встрече в Сочи президентов России, Ирана и Турции. Меж тем, несмотря на громкие заявления о судьбоносности вершащихся на ней дел, ничего выдающегося в Сочи не произошло.

Предшествовавший ей визит Асада, который поблагодарил оккупантов Сирии за то, что они помогли сохранить ей независимость (!), носил характер пиар-акции, впрочем, как и встреча Путина, Рухани и Эрдогана, учитывая то, что взаимодействие трех стран по Сирии идет уже несколько лет. Из существенного можно отметить разве что заявление Эрдогана о том, что Турция готова признать предстоящий в Сочи фарс, где будут имитированы переговоры о судьбе Сирии между Асадом и его марионетками, изображающими оппозицию, если туда не позовут курдских красных террористов из YPG. Но и это в общем-то не новость - соответствующую позицию Турция заявила уже несколько дней как, а вчера российские СМИ просто пропиарили ее как очередной успех российской дипломатии и очередной шаг Анкары навстречу Москве в рамках отдаления Турции от Запада.

Настоящая же оппозиция вчера начала собираться на расширенное совещание в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. И это, во-первых, само по себе было интересно, учитывая ходившие слухи, что саудиты собираются полностью сворачивать поддержку сирийской суннитской оппозиции в рамках переориентации на американо-курдский проект "Новой Сирии", во-вторых, интригующе в части того, какие же там будут приняты решения.

Заявленная цель встречи - сформировать единую делегацию сирийской оппозиции для переговоров с режимом. Но никак не в Сочи, участие в котором сирийская оппозиция уже отвергла, а на новом раунде переговоров в Женеве 28 ноября.

Проект резолюции, которая должна быть принята на совещании, анонсированный журналистам, провозглашае именно то, что призвано предотвратить сочинское сборище - уход от власти Асада и реальный политический транзит. Причем, по просочившимся в СМИ данным, на уходе Асада от власти оппозиционеры настаивают уже на первом этапе политического транзита, после чего на паритетных началах может быть сформировано переходное правительство из представителей режима и оппозиции и проведены свободные выборы под наблюдением ООН с участием партий, запрещенных в асадитской Сирии (тех же "Братьев-Мусульман", которые запрещены и в России). Кроме того, оппозиция требует реорганизации армии и всех силовых структур Сирии, то есть, их вывода из под контроля режима.

Впрочем, речь пока идет только о проекте, и неясно, будет ли он в итоге принят. Зато ясно, что вокруг оппозиции и внутри нее идет нешуточная борьба.

Так, представители ряда авторитетных оппозиционных структур выступили категорически против приглашения на совещание представителей т.н. "Московской платформы" - марионеточной псевдооппозиции Асада, пытающейся проникнуть в ряды реальной оппозиции, чтобы изнутри размыть ее повестку. О такой угрозе, в частности, заявил Сирийский Исламский Совет, являющийся наиболее авторитетным на данный момент религиозным органом большинства групп сирийских повстанцев. Его представитель шейх Хасан аль-Дегаим даже заявил о своем неучастии в совещании в Эр-Рияде из-за того, что там в числе людей, заявленных оппозицинерами будут присутствовать асадовские марионетки. При этом шейх поблагодарил короля и народ Саудовской Аравии за сами их усилия по решению сирийских проблем.

С поста главы Высшего комитета по переговоров ушел занимавший его два года Рияд Хиджаб. Как заявили комментаторы, его фигура в последнее время была камнем преткновения на пути достижения согласия ряда групп оппозиции.

Уход Рияда Хиджаба горячо приветствовал глава МИД РФ Сергей Лавров, выразивший надежду на то, что в его лице "ястребы" перестанут мешать достижению оппозицией "разумного компромисса" с режимом. Это заявление Лаврова в свою очередь осудила одна из наиболее авторитетных политических сил сирийского сопротивления - Национальная коалиция сирийских революционных и оппозиционных сил. В ее заявлении сказано, что поведение Лаврова является неприемлемым и неуважительным и представляет собой попытку давления на оппозицию и вмешательство в ход ее внутренней дискуссии. Также в заявлении говорится, что такие действия Москвы только повредят достижению единства внутри оппозиции.

Свою позицию в отношении переговоров выразило и сирийское бюро партии "Братья-Мусульмане", последователи которой фактически составляют ядро сил умеренной сирийской суннитской оппозиции. В своем заявлении ихваны говорят, что приветствуют усилия братьев (то есть, участников конференции) и друзей (то есть, Саудовской Аравии) по объединению рядов оппозиции, однако, оговаривают, что целью любых мирных переговоров должен быть реальный политический транзит, то есть, смена власти и режима в Сирии. Ихваны настаивают на том, что в будущей Сирии не должно быть места не только самому Асаду, но и его преступной партии БААС и говорят о необходимости транзита власти, в соответствии с принципами, ранее утвержденными в Эр-Рияде и Женеве. Кроме того, ихваны заявляют о том, что обсуждение и принятие будущей конституции Сирии должно быть делом исключительно сирийцев, но никак не происходить под давлением извне. Напомним, что ранее Кремль настаивал на своем проекте конституции Сирии, из которой, в частности, изымалась формулировка о том, что Шариат является основой ее законодательства, но при этом вводилась формулировка о светском характере государства.

С аналогичных ихванам позиций выступили представители множества повстанческих комитетов "на земле", которые прислали свои рекомендации из освобожденных районов в Сирии. Люди не для того воевали годами и теряли своих родственников и друзей, чтобы снова признать власть Асада, в которой получат несколько постов представители марионеточной псевдо-оппозиции, а также предатели, готовы признать режим в обмен на подачки.

Сейчас основная интрига заключается в том, ляжет ли именно их позиция в основу окончательного заявления совещания в Эр-Рияде или в него протащат троянские формулировки "Московской группы". Тогда и станет понятно, является ли совещание в Эр-Рияде альтернативой предстоящему в Сочи или с его помощью пытаются нейтрализовать реальную сирийскую оппозицию, чтобы расчистить дорогу для сочинского проекта.