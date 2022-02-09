Хиджаб в центре религиозного конфликта в индийском штате Карнатака

Размещенное в Твиттере видео, на котором безумная индуистская толпа издевается над студенткой-мусульманкой в хиджабе в колледже в штате Карнатака, вызвало возмущение на фоне усиливающихся протестов против запрета на ношение хиджаба на юге Индии.

Мускан Хан оказалась окружена мужчинами в шафрановых шарфах, когда она прибыла в свой колледж в Мандии, как показывает вирусное видео. При этом многие из этих индуистов вообще не имели отношения к колледжу.

Запрет на ношение хиджабов возмутил студентов-мусульман, которые справедливо считают, что это посягательство на их веру, гарантированную в светской конституции Индии, в то время как правые индуистские группы пытаются не пустить мусульманок в учебные заведения. Все это вызывает напряженность в обществе.

«Я была там только для того, чтобы отправить задание; вот почему я поступила в колледж. Они не позволяли мне войти внутрь только потому, что я [носила] бурку», — позже сказала Хан индийскому новостному каналу NDTV.

«После этого они начали выкрикивать лозунг «Джай Шри Рам». (Приветствие индуистскому «божеству» Раме). Тогда я начала кричать «Аллах Акбар»», — сказала она, добавив, что будет продолжать бороться за свое право носить хиджаб.

«Десять процентов [протестующих] были из колледжа, но [остальные] были посторонними», — говорит Хан.

Правительство Карнатаки, возглавляемое правящей партией Бхаратия Джаната парти (БДП), во вторник объявило о закрытии учебных заведений на три дня.

Противостояние в штате Карнатака, где находится индийский ИТ-центр в Бангалоре, вызвало опасения из-за опасений преследования мусульман со стороны индуистского националистического правительства премьер-министра Нарендры Моди.

Во время новых демонстраций во вторник полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу в одном из государственных кампусов, а в школах близлежащих городов было замечено большое присутствие полиции.

Главный министр Басаварадж Боммаи призвал к спокойствию после того, как объявил, что все средние школы в штате будут закрыты на три дня.

«Я обращаюсь ко всем ученикам, учителям и руководству школ и колледжей… к сохранению мира и согласия», — сказал он.

В прошлом месяце учащимся государственной средней школы запретили носить хиджабы. С тех пор индуистские группы пытались помешать мусульманкам в хиджабах поступать в учебные заведения штата.

Правительство штата Карнатака, где 12 процентов населения составляют мусульмане, заявило в приказе от 5 февраля, что все школы должны соблюдать дресс-код, установленный руководством.

Нагеш, министр образования штата Карнатака, опубликовавший приказ в Твиттере, сказал, что школьный дресс-код был установлен после рассмотрения судебных решений по всей стране о запрете ношения хиджаба в учебных заведениях.

В кампусах наблюдается эскалация конфронтации между студентами-мусульманами, осуждающими запрет, и индуистами, которые говорят, что их однокурсники якобы мешают их обучению.

На прошлой неделе местные СМИ сообщили, что несколько школ в прибрежном городе Удупи отказали в поступлении девочкам-мусульманкам, носящим хиджаб, сославшись на приказ министерства образования, что вызвало протесты родителей и учеников.

Дело, возбужденное одной из студенток, которая заявила в своей петиции, что ношение хиджаба является фундаментальным правом на религию, гарантированным конституцией, слушалось во вторник в Высоком суде штата Карнатака в столице штата Бангалор.

Хотя окончательное решение не было вынесено, судья призвал к миру и спокойствию и продолжит рассмотрение петиции в среду, сообщил Reuters один из адвокатов заявителя.