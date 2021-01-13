Эрдоган создал канал в Телеграме, Трамп забанен в Фейсбуке и Твиттере

Вчера президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган создал свой официальный канал в социальной сети Телеграм (https://t.me/RTErdogan) и в первой же его публикации призвал своих читателей регистрироваться в турецком мессенджере BIP.

Это произошло на фоне двух событий, связанных с конфиденциальностью данных и цензурой во всемирно известных социальных сетях.

Во-первых, Whatsapp объявил о предоставлении данных своих пользователей социальной сети Facebook, с которой они кооперируются.

Во-вторых, социальные сети Facebook и Twitter удалили аккаунты все еще действующего президента США Дональда Трампа и ряда его известных сторонников, обвинив их в подстрекательстве к мятежу в США из-за событий, произошедшиз 6 января 2021 года. При этом социальная сеть Parler, куда стали перебираться недовольные этим, подверглась жесткому прессингу - ее программы удалили из App Store, Amazon отключил у нее хостинг, после чего эта соцсеть "легла", а ее опасающиеся репрессий сотрудники стали массово из нее увольняться.

Подобные атаки на свободу слова не только осудил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, но и поставили под сомнение даже скептически относящиеся к Дональду Трампу европейские лидеры - Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Выскажемся в связи с этим и мы.

Необходимо различать, с одной стороны, сиюминутную проблему происходящего в Америке в связи с вступлением в должность нового президента Джо Байдена и непризнанием его победы Трампом и его сторонниками, с другой стороны, долгосрочную проблему цензуры и произвола в соцсетях, принадлежащих частным корпорациям, руководители которых фактически насаждают пользователям всего мира свою идеологию.

Если говорить о блокировке ресурсов, то в принципе такая процедура возможна в ситуации угрозы общественной безопасности, либо по решению суда, либо, когда она очевидна и требует немедленного пресечения, например, когда транслируются расстрелы людей и т.п. Подходит ли происходившее в Америке под это и почему в таком случае Фейсбук и Твиттер не принимали аналогичных мер, когда насильственные акции протеста в прошлом году устраивали противники Трампа - это, конечно, интересные вопросы, но нас они не особо затрагивают.

Совсем другое дело, когда эти соцсети по своему усмотрению удаляют страницы и аккаунты, часто с тысячами, а то и миллионами подписчиков, потому что считают их публикации или даже деятельность их владельцев неприемлемой. Такое происходило задолго до последних событий в США и нет сомнений, что будет происходить и дальше. И делает все более актуальным вопрос - как оградить глобальное информационное пространство, стремящееся к открытости и обмену идеями и и информацией, от произвола корпораций, явно сочувствующих одной идеологии и репрессирующих ее противников?

Создание канала Реджепа Тайипа Эрдогана в Телеграме следует оценивать под этим углом. Ведь если сегодня в Фейсбуке и Твиттере удалили аккаунты и страницы Трампа, то нет никакой гарантии, что завтра также под каким-то предлогом не удалят и его каналы. А если такое делают с президентами, то что уж говорить о рядовых пользователях...

Соцсеть Телеграм, число пользователей которой на этой неделе на фоне данных событий перевалило за 500 миллионов пользователей, сейчас переживает подъем, выступая как прибежище тех, кто уходит в нее из Фейсбука и Твиттера. Однако она тоже вызывает вопросы.

Во-первых, да, сейчас ее политика является более свободной, но ведь и Фейсбук с Твиттером не всегда были такими, какими стали сейчас. И где гарантии того, что завтра, заменив их в качестве монополии, Телеграм не начнет так же навязывать свои правила игры?

Во-вторых, у конспирологически настроенных комментаторов вызывает подозрение личность создателя и владельца Телеграм - Павла Дурова. В свое время он создал российскую соцсеть Вконтакте, которую его вынудило продать ФСБ, после чего он уехал из России и создал уже глобальную соцсеть. Однако есть те, кто считают это "легендой прикрытия" для Дурова, а его самого - агентом ФСБ, выполняющим ее задание по созданию контролируемой Кремлем глобальной альтернативы Фейсбуку и Твиттеру. В пользу чего говорят не только происхождение Дурова, но и благорасположение к нему кремлевских пропагандистов, которые окучили Телеграм, а также недавнее потепление отношений с российским правительством, которое его разблокировало.

Наконец, в связи с этим надо вернуться к вопросу о мессенджерах и конфиденциальности информации в них. Об этом мы писали еще в 2017 году, когда уже возникала эта тема (https://golosislama.com/news.php?id=33091) и повторимся сейчас. Если говорить об обмене конфиденциальной, тем более опасной информацией, ни один мессенджер не обеспечит вам ни конфиденциальности, ни безопасности от спецслужб, так как все они, если и не сотрудничают с ними активно, то по решению суда, особенно по запросам, связанным с терроризмом и т.п. будут вынуждены предоставить информацию о вас.

Другое дело, социальные сети как СМИ, предоставляющие альтернативу традиционным СМИ вроде классического телевидения. И здесь уже критерием для их оценки может быть только то, обеспечивают ли они свободу слова и конкуренцию идей или осуществляют жесткую идеологическую и политическую цензуру. С этой точки зрения, в настоящий момент тот же Телеграм обеспечивает больше свободы владельцам своих каналов, чем Фейсбук и Твиттер тем, кто вещает в них. При этом, как уже было указано, нет гарантий того, что завтра эта ситуация не изменится в худшую сторону. Поэтому покидать все соцсети ради одной тоже вряд ли правильно.

Тот же президент Эрдоган, создав канал в Телеграме, при этом не закрыл свои страницы и аккаунты в Фейсбуке и Твиттере, а просто создал еще одну резервную площадку. Это, наверное, и является самым разумным подходом к этой проблеме, пока четкие и понятные правила как для пользователей, так и для владельцев соцсетей не будут введены в глобальном масштабе. Если это, конечно, вообще произойдет...

К слову, пользуясь случаем, напомним о наших площадках:

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