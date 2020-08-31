Протесты против осквернения Корана как форма борьбы за право

Столкновения мусульманской молодежи с полицией, вспыхнувшие в шведском Мальмо после сожжения исламофобами (копии)* Корана, стали одной из мировых новостей в минувшие выходные.

Собственно, новость заключается в том, что в отделенный от Дании мостом шведский Мальмо на акцию сожжения (копии) Корана решил приехать Расмуc Палудан, лидер датской партии "Твердая линия". Власти Швеции, зная о цели визита, запретили ему его, развернули провокатора на границе и лишили его права въезда в страну на два года. Однако предотвратить провокацию это не помогло - задуманное Палуданом в Швеции сделали его сторонники, сняв это на камеру, да еще и по соседству с мечетью.

И вот в ответ местная мусульманская молодежь начала атаковать полицейских, поджигая на улице покрышки и забрасывая машины полиции разными предметами. Почему полицию? Да, потому что, кощунственная акция прошла фактически под охраной полиции, которая ее никак не предотвратила. Поэтому молодежь решила таким образом высказать свои претензии стражам порядка, этот порядок не сумевшим или не пожелавшим защитить.

Надо сказать, что хотя некоторые СМИ попытались представить произошедшее как какие-то погромы, ничего сопоставимого с действительными погромами, происходящими в США, где в ответ на применение полицейскими силы против чернокожих громятся не только полицейские участки, но и имущество ни в чем не повинных людей, в данном случае не было. Максимум, что было повреждено, это мусорные контейнеры и пара автобусных остановок, находившихся на линии столкновения - эти последние, конечно, трогать не стоило, чтобы не создавать мусульманам репутацию погромщиков.

Кроме того, стоит отметить, что многие местные имамы незамедлительно осудили эти беспорядки и призвали молодежь из прекратить, объясняя ей, что именно такого эффекта и добиваются антиисламские провокаторы. В частности, известный местный имам Самир Мурич, узнав о произошедшем, сразу отправился на место событий остужать молодежь.

Что тут можно сказать? Понятно, что любой официальный имам или представитель официального центра публично может призывать только действовать в рамках закона, потому что в противном случае очень быстро не сможет действовать он сам или даже его мечеть, исламский центр и т.п.

С другой стороны, гражданское общество - это своеобразный организм, и когда внутри него возникает проблема, те или иные его органы могут реагировать на нее сами, вне зависимости от того, какие мысли на этот счет придут в его мозг.

В данном случае заведомо деструктивные силы добивались именно такой реакции и ее получили. Но можно ли было ее избежать? Если организм будут бить током, можно сколько угодно внушать ему, что не надо на такие удары судорожно реагировать, но это все равно будет происходить - если только речь идет о живом организме, которым, хвала Аллаху, является Исламская умма. Так может быть, все-таки правильно не (позволять) бить организм током вместо того, чтобы не требовать от него не реагировать на такие удары?

Разговоры о том, что публичное сожжение (копии) Корана относится к числу прав и свобод западного общества, с которым должны смириться живущие в нем мусульмане, также не выдерживают никакой критики. На Западе существует масса табу, публичное нарушение которых рассматривается не как проявление свободы слова, а как преступление - от отрицания или оправдания Холокоста, до надругательства над символами тех или иных общественных групп.

Причем, в некоторых случаях такое "надругательство" может произойти случайно, как это было недавно в Канаде, где водители проехали по разукрашенному в цвета радуги дорожному переходу, видимо, даже не подозревая о том, что он символизировал солидарность с т.н. ЛГБТ (https://golosislama.com/news.php?id=38970). А что говорить о том, чтобы кто-то сегодня устроил акцию публичного сожжения символики ЛГБТ в западных странах? Что бы ожидало такого политика или общественного деятеля?

Меж тем, как бы мы ни относились к самим ЛГБТ, надо понимать, что такого отношения к своим символам им удалось добиться отнюдь не сразу и отнюдь не просто. То же касается и других групп - еще относительно недавно чернокожие американцы подвергались официальной расовой дискриминации, женщины не имели права голосовать и т.п. И чтобы добиться нынешнего отношения к себе их представителям приходилось бороться за свои права, в том числе, порой на улицах.

Поэтому, с одной стороны, имамы правы, когда призывают к миру и благоразумию - иного от них не стоит ожидать. Но, с другой стороны, если организм уммы перестанет импульсивно реагировать на такие удары током, которыми, без сомнения, для мусульман являются надругательства над их святынями, это будет свидетельствовать только об одном - это уже не живой организм, а труп.

Здесь и сами мусульмане, живущие в обществе, основанном на либеральных ценностях, и это общество должны выработать писанные или неписанные правила, которые нельзя переступать. Есть разница между свободой слова и критики, в том числе, достаточно жесткой, и явными оскорблениями, которые ставятся вне закона в любом обществе. И если от мусульман требуют не допускать их в отношении каких-то групп, существование которых противоречит принципам Ислама, но допускается и охраняется в этом обществе, то такого же отношения мусульмане должны добиваться к своей религии.

«Не оскорбляйте тех, к кому они взывают помимо Аллаха, а не то они станут оскорблять Аллаха из вражды и по невежеству. Таким образом, Мы приукрасили для каждого народа их деяния. Потом им предстоит вернуться к своему Господу, и Он поведает им о том, что они совершали» (перевод смыслов Корана, 6:108).



* - сам Коран является предвечным Словом Божьим в отличие от его письменных сборников - мусхафов