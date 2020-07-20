Канада: снова о западных "законах о богохульстве"

В Канаде полиция Западного Ванкувера разыскивает двух подозреваемых на черном Мустанге после того, как был испорчен совершенно новый радужный пешеходный переход департамента, установленный в честь «месяца гордости» ЛГБТ. Об этом сообщает сайт Vancouver is Awesome.

На перекрестке едва успела высохнуть краска, так как переход был открыт только 30 июня на пересечении 16h Street и Esquimalt Avenue. Сотрудники полицейского участка услышали визг шин, доносившийся снаружи около 4 часов вечера, во вторник. Когда полицейские вышли на улицу, чтобы посмотреть, что произошло, они заметили, что кто-то намеренно оставил след от шин на пешеходном переходе, повредив его.

“Это очень печально, — сказал констебль Кевин Гудмерфи. “По какой-то причине этот человек решил оставить жест ненависти на пешеходном переходе, который означает прямо противоположное.”

Пешеходный переход, который является первым в своем роде в Западном Ванкувере, возник благодаря тяжелой работе двух членов WVPD, сказал Гудмерфи.

"Сам пешеходный переход был очень значимым элементом, и он стоит и будет стоять как символ нашей приверженности поощрению разнообразия и интеграции”, — сказал он.

Муниципалитет попытается оттереть резину с шин с красной, оранжевой, желтой, зеленой, синей и фиолетовой полос, но если это не сработает, подрядчик по покраске сказал, что ремонт обойдется примерно в 2000 долларов.

Гудмерфи сказал, что это расстраивает, что радужные пешеходные переходы так часто становятся мишенью для вандализма, но он добавил, что для Западного Ванкувера причинение вреда не является обычным явлением.

Инцидент с «вандализмом» в Ванкувере еще раз демонстрирует то, о чем мы говорили в связи с другим подобным случаем в США. У либерального общества есть свои «священные коровы», которых оно оберегает собственными blasphemy laws (“законами о богохульстве»), несмотря ни на что. В этом обществе оскорбления Всевышнего и Его Пророка защищаются «свободой слова», а следы шин на пешеходном переходе (никто же не ожидал, оказывается, что по радужной дороге будут ездить машины и ходить люди) это «жест ненависти».