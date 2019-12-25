Западный "закон о богохульстве": мужчину осудили на 15 лет за сожженный флаг ЛГБТ

Американский суд приговорил к 15 годам тюрьмы мужчину, который похитил из церкви радужный флаг ЛГБТ и сжег его возле стрип-клуба летом этого года в городе Эймс в штате Айова.

30-летний Адольфо Мартинес признался журналистам, что он похитил флаг из ненависти к геям.

Его признали виновным в преступлении по мотивам ненависти, а также в неосторожном обращении с огнем и рецидивизме. С учетом двух последних статей, Мартинесу предстоит провести в тюрьме 16 лет.

По словам местной полиции, инцидент произошел около полуночи в клубе Dangerous Curves, посетители которого жаловались на угрозы со стороны мужчины. Когда к заведению подъехали стражи порядка, возмутителя спокойствия уже выставили за дверь клуба.

После этого Мартинес отправился в местную Объединённую церковь Христа — мы уже не удивляемся тому, что даже в провинциальной Америке церковь может «украшать» символика ЛГБТ - и унес оттуда флаг. Затем он вернулся к клубу и поджег флаг на улице, используя воспламеняющуюся жидкость.

Он также угрожал поджечь местный бар.

Сразу после ареста он признал вину и рассказал о мотивах своих действий.

"Для меня было честью сделать это, это благословение от Господа. Я просто сжег их гордость", - сказал он в интервью телеканалу KCCI-TV, которое использовалось в суде как свидетельство против него.

Пастор Эйлин Гэбби, открыто заявлявшая о своей гомосексуальности, говорит, что согласна с выводами следствия.

"Я всегда считала, что Эймс не так прогрессивен, как многие думают, и здесь до сих пор многие скрывают свою ориентацию", - говорила она в интервью изданию Des Moines Register.

"12 незнакомых мне людей, которые не имеют отношения ко мне или к этому приходу, сказали, что этот человек совершил преступление, которое мотивировано нетерпимостью и ненавистью", - отмечала она.

Прокурор округа Стори Джессика Рейнолдс заявила, что Мартинес стал первым человеком в истории округа, которого признали виновным в преступлении по мотивам ненависти.

История в общем показательна в отношении того, что называют blasphemy law («законе о богохульстве») или его аналогов. Принято считать, что лишь в «отсталых» и «варварских» странах вроде Пакистана существует законодательство, которое карает людей за оскорбление святынь. Но не тут то было, у западных обществ есть свои «святыни» (их даже вешают над церквами) и их оскорбление карается суровыми тюремными сроками.

А насколько срок в 15 лет суровый напомнили мусульмане, которые указали, что Дэвид Галлахер, который ударил в живот беременную мусульманку на улицах британского города, что привело к выкидышу двойни, был приговорен к тюремному сроку менее четырех лет (три года и семь месяцев, если точнее).

Конечно же, это разные страны, США не Британия, и Мартинес в отличие от Галлахера уже имел судимости, но что-то подсказывает, что флаг ЛГБТ в таком обществе ценится все равно дороже мусульманских детей? Как горько шутят некоторые мусульмане, видимо, чтобы избежать нападения, мусульманке надо было заворачиваться в флаг ЛГБТ. Увы, это действительно уже не редкость.