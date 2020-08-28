О модернистской политике и политике модернизма

(На фото - Юсуф аль-Кардави и Абдуллах Бин Байя)

Со вчерашнего дня одной из основных тем обсуждения в англоязычной (и не только) исламской интеллектуальной среде стала свежая статья, опубликованная в рубрике "Исламская мысль" на известном сайте Maydan. Статья называется "Модернистские корни исламской автократии: шейх Абдуллах Бин Байя и мирный договор ОАЭ и Израиля" (https://themaydan.com/2020/08/the-modernist-roots-of-islamic-autocracy-shaykh-abdullah-bin-bayyah-and-the-uae-israel-peace-deal/).

Владеющие английским языком могут прочитать статью по указанной выше ссылке полностью, а для не имеющих такой возможности мы кратко изложим ее основную идею и попутно порассуждаем о важных вопросах, которые в ней затрагиваются.

Но для начала предыстория - непосредственным поводом для этой статьи стала позиция Совета по фетвам Объединенных Арабских Эмиратов, возглавляемого шейхом Абдуллахом Бин Байя, согласно которой заключение мирного договора между ОАЭ и Израилем законно с исламских позиций, на том основании, что вопросы войны и мира являются прерогативой правителя мусульманского государства. В этой связи стоит отметить, что популярный в англоязычном пространстве исламский ученый и проповедник Хамза Юсуф, входящий в этот Совет по фетвам, которого многие тут же обвинили в предательстве палестинцев, поспешил отмежеваться от этой позиции, заявив, что он всегда будет на стороне угнетенных палестинцев.

Так или иначе, сам подход Совета по фетвам ОАЭ в данном случае хорошо известен "продвинутым" русскоязычным исламским читателям, и скорее всего будет ассоциироваться у них с т.н. "мадхализмом" - направлением, относящим себя к салафитской школе, но отличающимся своей лояльностью существующим правителям мусульманских (и не только) стран и осуждением любой оппозиционной активности против них, в том числе, их публичной критики. Однако нюанс заключается в том, что "мадхализм" как раз преподносит себя как консервативное салафитское направление, противостоящее модернистам, которые привносят в Ислам неприсущие ему подходы вроде политиканства, либерализма и анархизма современного западного типа. В упомянутой же выше статье, напротив, показывается, что позиция Совета по фетвам ОАЭ, одобряющего политику правящего режима этого государства, не просто совмещается с модернизмом в других социальных вопросах, но и в значительной степени базируется на модернистской методологии. В итоге возникает феномен, о котором рассуждает автор - модернизм, но поддерживающий не демократические установки в политике, часто присущие модернистам, а авторитарные.

В связи с этим надо сказать пару слов о модернизме и его противниках. Если рассматривать этот вопрос серьезно, то это тема для глубоких научных исследований и дискуссий. Но если упростить ее до практического аспекта, модернизмом можно назвать установку на адаптацию к современному миру, его реалиям и правилам игры, в то время как антимодернизмом в таком смысле - их воинствующее отрицание и противопоставление себя им.

А далее, между этими полюсами уже будет целая палитра промежуточных оттенков. Например, век назад в мусульманском мире на подъеме был откровенно антиисламский модернизм, основанный на таких идеологиях как коммунизм или светский национализм, согласно которому, чтобы идти в ногу со временем, исторически мусульманским народам надо отказаться от религиозных исламских ценностей. В качестве реакции на это или в некоторых случаях параллельно с этим появились исламские модернисты, которые считали, что адаптация к современности возможна и на исламской основе, но посредством переосмысления ставших доминировать позиций в рамках "нового иджтихада". Это направление мысли, начиная с Джалалетдина Афгани, Мухаммада Абдо, Рашида Риды и др. в значительной степени и стало основой для современного политического ислама, который фактически тождественен т.н. "ихванству".

Важно сказать пару слов и об антимодернизме. Он тоже бывает разных видов и в разных сферах. Например, существуют антимодернисты в вопросах религиозного поклонения и вопросах дозволенного и запретного на индивидуальном уровне, которые при этом либо полностью отстраняются от политических вопросов (в том числе по причине нежелания идти на неизбежные компромиссы с религией), либо прямо или косвенно поддерживают власть, которая может проводить модернистскую или даже прямо антиисламскую политику. И есть те, кто занимают бескомпромиссную позицию по отношению к современному политическому миропорядку, отрицающему исламскую систему, как она понимается в классических исламских научных текстах. А именно, систему, предполагающую политическое единство всех мусульманских земель, их четкое отделение от остального мира (даруль-ислам и даруль-куфр) и какую-либо юридическую, политическую и ценностную зависимость от последнего, в то время как современная международная система предполагает, с одной стороны, суверенитет национальных государств с их очерченными границами, с другой стороны, признание ими основополагающих принципов международного права, включая декларации и конвенции о правах человека и т.п.

На политическом поприще последовательные антимодернисты представлены т.н. джихадистскими группами вроде ИГ* и Аль-Каиды*, которые борятся за свержение существующего международного порядка военными методами, и Хизб ут-Тахрир*, которая ведет политическую агитацию за это. Даже движение "Талибан"* в этом смысле уже является компромиссным, потому что стремясь к установлению антимодернистского порядка в Афганистане, оно готово признавать принципы международного права и даже стремилось к вступлению в ООН, находясь у власти. Тем более это касается всех международно признанных мусульманских государств, в том числе и тех, кто провозглашает себя исламскими или признает Шариат как основу своего законодательства, уже не говоря о таких, которые провозглашают себя светскими вроде Турции.

Так вот, по причинам, которые мы здесь не будем обсуждать, но которые в свое время не раз обсуждались на нашем сайте, очевидно, что в политической, геополитической плоскости последовательно антимодернистские исламские силы сегодня полностью маргинализованы, а все, кто обладают хоть какой-то реальной силой, признают правила современного международного порядка. И с этой точки зрения можно констатировать, что модернизм сегодня господствует не только в своих неисламских формах, но и в лице всех мусульманских государств или политических сил, представленных в мировой политике и экономике.

А теперь вернемся к главной идее обсуждаемой статьи, которая показывает, как современный исламский модернизм (да простит нас читатель за эту тавтологию) политически разделился на два направления. Так, ее автор напоминает, что возглавляющий Совет по фетвам ОАЭ шейх Бин Байя в свое время был единомышленником и соратником шейха Юсуфа аль-Кардави, инициировавшего создание Европейского совета по фетвам и Всемирного Союза Мусульманских Ученых (ВСМУ), и совместно с ним развивал такой проект как "васатыйя" или "умеренность", "срединный путь" и т.п.

Политически и социально васатисты были едины во многих вопросах, касающихся необходимости успешной интеграции мусульман в современные общество и мир, для чего возможны компромиссы в спорных вопросах при приверженности основополагающим принципам Ислама. Однако бывших соратников развела Арабская весна, а точнее отношение к ней. Шейх Кардави и в целом ВСМУ поддержали ее, как и страна, ставшая их базой - Катар. А вот шейх Бин Байя, ориентированный на ОАЭ, стал к ней в жесткую оппозицию, начав открыто призывать к лояльности правительствам и отказу от выступлений против них. В итоге в лице возглавляемого им Совета по фетвам появилось такое явление как правительственный антиихвановский модернизм, противопоставленный модернизму ихвановскому.

Хотя, порой они могут меняться местами - например в той же Турции ихваны поддерживают власть Эрдогана в то время, как Эмираты оказывали содействие пытавшимся свергнуть его путчистам, так же как в Ливии они оказывают поддержку мятежнику Хафтару, вышедшему против международно признанного правительства. В общем, критерий "за или против власти" работает не всегда. Но другой критерий оказывается применим чаще - в последнее время мы видим поддержку, которую ОАЭ оказывает Израилю фактически против Палестины, или Греции против Турции. И это уже выходит за рамки внутримусульманских споров и выглядит как сговор с немусульманскими державами против интересов мусульманского мира. А как показывает автор статьи, такая внешняя политика правящих режимов ОАЭ или союзного им Египта, которым на нее дают карт-бланш их правительственные ученые, возможна только при автократической внутренней политике, потому что в условиях политической свободы их народы отвергли бы ее.

Поэтому, по факту модернизм прорежимных ученых ОАЭ и Египта стоит на службе политики, направленной как против мусульманской солидарности, так и против обретения политических свобод их собственными народами. Чьим же интересам в таком случае служат она и поддерживающие ее ученые?

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