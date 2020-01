Советник Эрдогана готовил Халифат и пришествие Махди?

Примечание: Редакция "Голоса Ислама" предлагает вниманию своих читателей публикацию в целом недружественного сайта, посвященную деятельности и взглядам Аднана Танриверди, уже бывшего советника Реджепа Тайипа Эрдогана. Ранее мы уже писали о нем в связи с деятельностью ЧВК SADAT (https://golosislama.com/news.php?id=32212 и https://golosislama.com/news.php?id=33724).

В целом показательно, что герой этой публикации после скандала, вызванного его высказываниями и освещением его деятельности, был вынужден покинуть должность советника президента. С другой стороны, то, что он долгие годы ее занимал, тоже кое о чем говорит...

Текст представляет собой краткое изложение специальной справки № 8493, подготовленной американским исследовательским центром MEMRI (Middle East Media Research Institute).

Бывший главный советник Эрдогана, генерал в отставке Аднан Танриверди (основатель ЧВК SADAT, действующей в Ливии) выступает за создание объединенной исламской сверхдержавы, основанной на шариате. В её состав должны войти 61 страна. Столицей выбран Стамбул.

Центр стратегических исследований защитников справедливости (ASSAM), председателем правления которого является Танриверди, запланировал семь ежегодных «конгрессов», три из которых уже состоялись, для решения технических проблем, связанных с формированием и управлением «исламского союза». На недавнем Конгрессе ASSAM Танриверди призвал к координации совместного производства оружия и военной техники среди исламских стран, заявив: «Государства не могут противостоять странам, оружие которых они используют».

АССАМ также опубликовала 69-страничный проект конституции для планируемой конфедерации на основе шариата 61 исламских стран. Эта конституция заявляет, что «суверенитет принадлежит шариату», что Стамбул должен стать столицей конфедерации, что арабский язык будет преподаваться во всех его школах, и что называться новый союз будет «Асрика» (Азия и Африка).

Танриверди также является председателем совета директоров турецкой оборонной фирмы SADAT Inc.. В одном из его недавних заявлений говорится: «Благосостояние турецких и мусульманских народов и установление мира и справедливости во всем мире зависит от появления исламской страны в качестве сверхдержавы на мировой политической сцене». Он также утверждает, что «Исламский мир должен подготовить армию для Палестины из-за пределов Палестины». SADAT Inc. опубликовала материал, в котором изложена логистика гипотетического совместного нападения на Израиль 57 исламских стран. На странице веб-сайта SADAT Inc. говорится, что «SADAT AS находился в Ливии для определения потребностей новых ливийских вооруженных сил и поиска возможностей для оказания услуг по консультированию, обучению и поставкам боеприпасов для Ливии».

При этом в ранее была опубликована фотография рукопожатия Танриверди с ливийским офицером. Вместе они держат табличку с османским гербом.

Большая часть внешней политики президента Эрдогана может рассматриваться как реализация видения Танриверди. Это могло бы объяснить развертывание турецких войск в Ливии, которое началось в начале января 2020 года. Не случайно проправительственная турецкая пресса писала о нём в исторических терминах, говоря: «100 лет спустя наши войска вернулись в регион».

Также это объясняет: усилия по созданию коалиции между его правительством и властями Туниса, Алжира и ПСН; развертывание вооруженных беспилотников на севере Кипра; три вторжения в северную Сирию, последнее из которых началось в октябре 2019 года; создание военной базы для размещения турецких солдат в Катаре; создание крупнейшей иностранной военной базы в Сомали; и возможные тайные поставки оружия в Нигерию.

С влиянием Танриверди связывают заявление Эрдогана на недавнем открытии нового здания национальной разведывательной службы Турции, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT). Тогда Эрдоган сказал: «Мы продолжим наращивать оперативный потенциал MİT за рубежом, уменьшая при этом его обязанности внутри страны.

Также влиянием Танриверди можно объяснить политические маневры Эрдогана: саммит в Куала-Лумпур в декабре 2019 года между президентом Эрдоганом, президентом Ирана Хасаном Рухани, катарским эмиром Тамимом бен Хамадом Аалом Тани, и премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом; военное сотрудничество с Пакистаном, включая совместные учения, военные гранты и поставки деталей для военной техники в Пакистан, а также приобретение Пакистаном 30 вертолетов ATAK турецкого производства и четырех турецких корветов турецкого производства, проект строительства новых военных кораблей MILGEM; расширение турецкой военной промышленности и экспорт вооружений; деятельность с использованием турецкой диаспоры в Европе. Также в этот список можно включить строительство мечетей за рубежом. В случае Казахстана, Узбекистана и Азербайджана - военное сотрудничество для создания крепких отношений со странами, которые говорят на тюркских языках и создание Тюркского Совета.

После публичных дебатов и негативной реакции на комментарии, которые Танриверди сделал на третьем Конгрессе АСАМ, который состоялся 19-21 декабря 2019 года в связи с приходом Махди (важнейшая фигура исламской эсхатологии – прим. Ред), он подал в отставку со своего поста главного советника Эрдогана 8 января 2020 года. Тогда Танриверди заявил: «Когда придет Махди? Аллах, знает. Но разве нам не нужно готовить обстановку?». В другом видео Танриверди заявлял, что нужно готовиться к пришествию Махди, крепить оборонное сотрудничество исламских стран, создавая основу для исламского союза.

В другом видео, которое показывает вес Танриверди в турецкой элите, Танриверди описал свое влияние на реструктуризацию вооруженных сил после попытки государственного переворота в Турции 15 июля 2016 года. В недатированном видео он сказал:

«Мы сказали, что все военные школы и военные училища должны быть подключены к Министерству обороны, а затем они были подключены. Мы сказали, что Генеральный штаб Главного командования жандармерии должен быть связан с внутренними Министерство, и [тогда] они были связаны. Мы сказали, что Высший военный совет должен быть изменен, мы сказали, что Высшая военная судебная система должна быть упразднена, это тоже было сделано. Мы сказали, что президентская система должна прийти, и она пришла».

На веб-сайте Конгресса АССАМ опубликован 69-страничный документ под названием «Конституция Конфедерации исламских стран». В 182 статьях проекта содержится проект конституции планируемой конфедерации 61 исламской страны.

Фундаментальная цель «Союза исламских стран Асрика», в состав которого должны войти 61 страна, а в качестве столицы выбран Стамбул, заключается в том, чтобы «обеспечить исламскому миру возможность снова выйти на историческую сцену в качестве высшей силы»

Запланированная конфедерация исламских стран будет включать: 12 стран на Ближнем Востоке, а именно: Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Палестину, Ирак, Катар, Кувейт, Ливан, Сирию, Саудовскую Аравию, Оман, Иорданию и Йемен; восемь в «Средней Азии», а именно в Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, Турецкой Республике Северного Кипра, Узбекистане, Таджикистане, Турции и Туркменистане; четыре на «Ближнем Востоке», а именно в Афганистан, Бангладеш, Иран и Пакистан; три в Юго-Восточной Азии, а именно Бруней, Индонезию и Малайзию; шесть в Северной Африке, а именно Алжир, Чад, Марокко Ливию, Египет и Тунис; шесть в "Восточной Африке" (бассейн Красного моря), а именно Джибути, Эритрею, «Комор [вероятно, Коморские острова]», Мозамбик, Сомали и Судан; десять в северо-западной Африке и Южной Америке, а именно Западную Сахару, Гамбию, Гвинею, Гвинею-Бисау, Мали, Мавританию, Сенегал, Сьерра-Леоне, Гайану и Суринам; восемь в «Юго-Западной Африке (Океанический бассейн)», а именно: Бенин, Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуар, Габон, Камерун, Нигер, Нигерию и Того; и четыре в Европе, а именно Албанию, Боснию и Герцеговину, Косово и Македонию.

В основе законодательства этого союза, по мнению Танриверди, будет лежать шариат.

Турецкая оппозиция обеспокоена конгрессами ASSAM, проектами конституции Асрики и требует объяснений от правительства.