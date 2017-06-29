SADAT - cекретная армия "халифата Эрдогана"?

Противники Эрдогана в Турции и за ее пределами пытаются раскрутить новый крупный скандал. Они обвиняют Эрдогана в создании собственной секретной исламской армии, которая используется для реализации его стратегии неоосманизма за пределами Турции и должна стать основой для идеологического и кадрового преобразования ее вооруженных сил к 2020 году.

Легальной вывеской этой секретной структуры, в соответствии с этими разоблачениями является Sadat - частная военно-консалтинговая фирма, возглавляемая бывшим генерал-лейтенантом турецкой армии Аднаном Танриверди (на фото).

Генерал Танриверди был уволен из кемалистской турецкой армии в 1996 году за его "исламистские" взгляды и близость к партии свергнутого секуляристами премьер-министра Неджметдина Эрбакана, из рядов партии которого вышел сам Эрдоган. С 2012 года он стал личным советником Эрдогана и курирует секретные операции в Ливии и Сирии. Для этих целей, по словам авторов компромата использовалась военно-консалтинговая фирма MENA & Gulf regions, осуществлявшая операции по поставке вооружений и переброске бойцов союзникам эрдогановской Турции в регионе.

В августе 2016 года, после провала антиэрдогановского путча Танриверди выходит из тени и становится официальным советником президента. Как считают противники Эрдогана, именно он стоит за программой кадрового и идейного преобразования турецкой армии к 2020 году, результатом которой должно стать ее полное очищение от идейных секуляристов и гюленовцев, и их замена офицерами, разделяющими идеологию Эрдогана и лояльными ему. Эта программа активно реализуется посредством увольнения тысяч старых офицеров и их замены новыми.

Считается, что в настоящий момент именно генерал Танриверди полностью курирует операции протурецких групп сирийской оппозиции, а также ответственен за силовое решение "курдского вопроса". Что касается последнего, то его обвиняют в активном использовании кадров исламистской Курдской Хезболлы, официально запрещенной в Турции, для борьбы с боевиками курдских коммунистов из РПК. Укажем в этой связи, что эту войну Курдская Хезболла ведет еще с 80-х годов прошлого века, не без поддержки определенных кругов в турецких спецслужбах и армии...

Единомышленником генерала и одним из советников Sadat называют Абдурахмана Дилипака - одного из идеологов откровенно исламистского крыла сторонников Эрдогана.

На наш взгляд, вброс подобных сообщение в информационное поле и их активное муссирование очевидным образом связаны с конфликтом вокруг Катара. Организаторы антикатарской и по факту антитурецкой кампании всячески пытаются изобразить связку Анкара-Доха в качестве некоего "теневого Халифата", стоящего за "экстремистскими" и "террористическими" формированиями "исламистов" по всему региону.

Показательно и то, что в этой информационной кампании участвует известный блог Fuat Avni, связанный с Гюленом, а возможно, судя по степени информированности его хозяев, с теми кругами в спецслужбах, что стоят за ним и действуют через него и его сторонников. Из того, что мы писали о его информированности ранее, можно судить о том, какого уровня силы за ним стоят.