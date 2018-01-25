"Турецкий Вагнер" проявился в Африне

История с "частной армией Эрдогана" или, как это обычно называется, частной военной компанией (ЧВК), о которой мы писали в прошлом году, на днях получила продолжение.

Речь идет о ЧВК SADAT, чей глава Аднан Танриверди (на фото обведен кружком) на днях принял участие в официальном заседании военно-политического руководства Турции, посвященном операции "Оливковая ветвь" в Африне.

Наблюдатели обратили внимание, что в этом заседании приняли участие только высшие государственные должностные лица страны, такие как сам президент, его спикер, министр иностранных дел, глава Генштаба, глава Национальной Разведовательной Службы (MIT) и т.д. Единственным исключением стал Танриверди, который вообще никаких государственных должностей не занимает и, строго говоря, является частным лицом.

Тем не менее, всем и турецким, и международным экспертам по этой теме прекрасно известно, кто такой Танриверди и что такое SADAT - это турецкие аналоги известного российского "Вагнера" и одноименной ЧВК.

Что ж, ничего удивительного в том, что роль SADATа в открытую признана именно сейчас, нет. Ведь, как известно, основным контингентом участников операции "Оливковая ветвь" являются сирийские повстанцы, которым кадровые турецкие военные оказывают главным образом авиационно-артиллерийскую поддержку, а также предоставляют содействие спецназа для проведения сложных операций. Однако, очевидно, что взаимодействие всего этого контингента с турецкой армией кто-то должен координировать, как и осуществлять его отбор, вооружение, экипировку, подготовку, оснащение средствами связи и транспорта и т.д.

Надо полагать, что всем этим и занимается именно "турецкий Вагнер".