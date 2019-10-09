Россия и Китай будут сотрудничать в блокировке вебсайтов

Пока одни страны перекрывают кислород китайской системе надзора, другие налаживают с нею сотрудничество и перенимают опыт. Например, Россия и Китай закрепят договором свое сотрудничество в сфере блокировки сайтов. Документ подпишут Роскомнадзор и Администрация киберпространства Китая 20 октября на VI Всемирной интернет-конференции в Учжене. Об этом, как передает ТАСС, рассказал пресс-секретарь российского цензурного ведомства Вадим Ампелонский.

«Тесные рабочие контакты, которые де-факто происходили между Роскомнадзором и Администрацией киберпространства Китая в течение нескольких последних лет, будут закреплены двусторонним соглашением о сотрудничестве», — сказал Ампелонский, уточнив, что соглашение имеет статус международного договора.

Ранее вице-премьер России Максим Акимов сообщил о совместном проекте с Китаем по низкоорбитальной спутниковой группировке для раздачи высокоскоростного интернета.

Российский президент Владимир Путин в мае подписал закон о суверенном Рунете, согласно которому доступ к информации, распространение которой в России запрещено, теперь будет отслеживаться и ограничиваться специальными устройствами, которые установят все операторы. В феврале Путин даже упоминал о возможности отключения России от интернета: «Они же там (на Западе) сидят, это же их изобретение, и все слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают эту информацию, а так не будут».

Напомним, что в Китае зато давно уже заблокированы Google и все его сервисы, в том числе переводчик, а также Facebook, YouTube, Twitter, WhatsApp и Instagram, ряд новостных сайтов, в том числе New York Times, Bloomberg, BBC, Wall Street Journal, Reuters, а также сайты Японии, Тайваня и Гонконга, правозащитные сайты Amnesty International, «Репортеров без границ» и т. д.

Так что «суверенному Рунету» еще есть куда стремиться.