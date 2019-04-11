Все ближе к «Чебурнету»: Госдума приняла законопроект об изолированном Рунете

Государственная дума Российской Федерации в четверг, 11 апреля, во втором чтении приняла законопроект об «обеспечении безопасного и устойчивого функционирования» интернета в России. Пусть вас не смущает название законопроекта, так как по сути это закон об изоляции Рунета. Пресс-релиз о принятом законопроекте опубликован на официальном сайте нижней палаты российского парламента.

Напомним, что 12 февраля 2019 года Госдума России приняла в первом чтении закон, предусматривающий техническую возможность изоляции российского сегмента интернета. За принятие документа проголосовали 334 депутата, 47 высказались против.

Предполагается, что закон об изоляции Рунета вступит в силу 1 ноября 2019 года, а его отдельные положения — о криптографической защите информации и о национальной системе доменных имен — с 1 января 2021 года.

Среди авторов законопроекта – глава комитета Совета Федерации Андрей Клишас и депутат Госдумы Андрей Луговой. Авторы предлагают создать техническую возможность российскому сегменту сети работать автономно от остального интернета. Они утверждают, что это необходимо в связи с опасностью масштабных кибератак со стороны стран Запада, и Рунет будет отключен от мировой сети только в чрезвычайных ситуациях. Но критики справедливо опасаются, что принятие закона рано или поздно приведёт к тому, что он будет применен на практике.

Стоить исполнение законопроекта будет по предварительным оценкам правительства примерно 30 миллиардов рублей. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин в ходе обсуждения законопроекта заявил, что, по оценкам экспертов, потери российской экономики в случае отсутствия интернета могут составить 20 миллиардов рублей в сутки.

Пользователи соцсетей же моментально вспомнили о шуточном (шуточном ли?) проекте «Чебурнет» - российской внутренней телекоммуникационной сети, названной именем персонажа советского мультфильма Чебурашка. Это проект закрытой внутренней сети, соответственно, с российскими доменными зонами, с серверами на территории РФ. И, конечно же, это проект сети, подконтрольной Роскомнадзору и прочим контролирующим органам.