США ввели санкции против 28 китайских компаний за репрессии против уйгуров

В понедельник администрация Дональда Трампа заявила, что добавила 28 китайских организаций в черный список США в связи с опасениями относительно их роли в нарушениях прав человека, фактически запретив этим организациям покупать американские продукты.

Согласно заявлению министерства торговли, организации были вовлечены в кампанию Китая, направленную против уйгуров и других преимущественно мусульманских меньшинств в Синьцзяне.

Среди организаций, включенных в список есть Hikvision и Dahua Technology, два крупнейших в мире производителя продуктов видеонаблюдения. Санкции также поражают китайский хорошо финансируемый, недавно появившийся класс стартапов с искусственным интеллектом. В совокупности продукты компаний играют главную роль в стремлении Китая стать крупнейшим мировым экспортером технологий видеонаблюдения.

В этот список также входят компании, специализирующиеся на искусственном интеллекте, распознавании голоса и данных, а также провинциальные и местные отделы безопасности, которые помогли построить полицейское государство в Синьцзяне. Эти организации были вовлечены «в осуществление кампании репрессий, массовых произвольных задержаний и высокотехнологичного надзора в Китае», говорится в заявлении.

Решение о санкциях было объявлено за несколько дней до того, как высокопоставленные китайские и американские официальные лица встретились в Вашингтоне, чтобы попытаться разрешить торговую войну, которая начала причинять боль уже по обе стороны Тихого океана.

Влияние черного списка на компании, вероятно, будет неоднозначным. Во многих случаях они могут способы заменить американские компоненты и, вероятно, в краткосрочной перспективе такая мера вряд ли нанесет им серьезный вред.

В долгосрочной перспективе она может затруднить их доступ к рынкам США и Европы, а также нанести ущерб усилиям по набору персонала. Американские клиенты, университеты и другие, скорее всего, будут не склонны к отношениям с китайскими компаниями в черном списке.

Некоторые из фирм выросли в глобальные корпорации, обслуживая обширный рынок в Китае. Hikvision сообщила, что у нее более 34 000 сотрудников и десятки подразделений по всему миру, и она поставляла продукцию для Олимпийских игр в Пекине, чемпионата мира в Бразилии и аэропорта Линате в Милане. По данным сайта, Dahua Technologies насчитывает более 16 000 сотрудников, которые имеют подразделения в Северной Америке, Европе и Латинской Америке.

В результате влияние санкций будет различным. Для производителя камер видеонаблюдения Hikvision, который поставляет значительную часть камер видеонаблюдения в мире, воздействие может быть значительным. Компании придется заменить некоторые американские чипы, встроенные в ее высококачественные камеры, но главное - воздействие может быть более значительным с точки зрения более широких амбиций по продажам. Hikvision работал над американским рынком, в том числе с рядом клиентов, связанных с государством.

Для тех же компаний, что сосредоточены на программном обеспечении для искусственного интеллекта, таких как Yitu и Megvii, прямой удар может быть небольшим. Тем не менее, черный список может повлиять на них другими способами. Начинающие компании, работающие в области искусственного интеллекта, имеют партнерские отношения с американскими фирмами-разработчиками программного обеспечения, имеют связи с американскими университетами и активно пытаются привлечь иностранных специалистов. Во всех этих случаях санкции, скорее всего, будут препятствовать их усилиям.