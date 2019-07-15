Саудовская Аравия, Россия и еще 35 стран поддержали репрессии в Синьцзяне

Саудовская Аравия, Россия и 35 других государств направили Организации Объединенных Наций письмо в поддержку репрессивной политики Китая в западном регионе Синьцзян, сообщает Reuteurs. Письмо резко контрастирует с западной критикой Китая, но пожалуй более всего возмущает (и совершенно справедливо) количество мусульманских стран, которые оценили "выдающиеся достижения Китая" в области прав человека.

«Столкнувшись с серьезной проблемой терроризма и экстремизма, Китай предпринял ряд мер по борьбе с терроризмом и дерадикализации в Синьцзяне, включая создание центров профессионального образования и обучения», - говорится в письме.

В обращении также говорится, что безопасность вернулась в Синьцзян, и основные права человека людей всех этнических групп были гарантированы. Оно добавляет, что в течение трех лет там не было террористических атак, и люди наслаждались чувством счастья, удовлетворения и безопасности.

Помимо Саудовской Аравии и России, письмо было подписано послами из многих африканских стран, Северной Кореи, Венесуэлы, Кубы, Беларуси, Мьянмы, Филиппин, Сирии, Пакистана, Омана, Кувейта, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна.

Пекин отрицает любые нарушения прав человека в регионе, и посол Китая Сюй Чэнь, выступая на закрытии трехнедельной сессии Совета по правам человека в ООН в пятницу, сказал, что Китай высоко ценит поддержку, которую он получил от подписавших сторон.

Что отличает подписавшиеся страны это вовсе даже не экономическая и политическая зависимость от Китая, как принято считать, хотя в некоторых случаях о ней тоже безусловно нужно говорить. Отличительной чертой всех этих стран являются собственные огромные проблемы с правами человека. Поддерживая Китай, все они поддерживают вестфальский принцип национального суверенитета — что-бы ни делал Китай или другая страна со своими гражданами, это остается их внутренним делом. Говоря иначе, эти страны поддерживают китайские лагеря, чтобы не возникало лишних вопросов к их собственных лагерям и тюрьмам. Такой вот анти-глобалистский интернационал против свободы.