Беспрецедентное заявление 22 стран по ситуации в Синьцзяне

Более двух десятков стран опубликовали совместное заявление с осуждением массового задержания Китаем уйгуров и других меньшинств в регионе Синьцзян.

В письме Верховному комиссару Организации Объединенных Наций по правам человека Мишель Бачелет группа из 22 стран призвала Китай прекратить "массовые произвольные задержания и связанные с этим нарушения", а также призвала Пекин предоставить экспертам ООН доступ в регион.

Письмо является по сути первым крупным коллективным международным вызовом продолжающейся политике Китая в Синьцзяне, где, по оценкам экспертов, в огромных лагерях воспитания содержится до 2 миллионов человек.

«Двадцать два государства призвали Китай прекратить ужасное обращение с мусульманами в Синьцзяне», - сказал Джон Фишер, директор Human Rights Watch в Женеве. «Совместное заявление важно не только для населения Синьцзяна, но и для людей во всем мире...».

Human Rights Watch отмечает, что тот факт, что многие страны сейчас готовы к проведению независимой международной оценки, отражает скептицизм в отношении заявлений Китая о ситуации в Синьцзяне.

Предыдущее совместное заявление по Китаю в Совете ООН по правам человека было составлено США в марте 2016 года с 12 подписавшими. Human Rights Watch отмечает, что удвоение числа стран, присоединившихся к нынешним усилиям, отражает растущую обеспокоенность международного сообщества ситуацией в Синьцзяне. На данный момент подписавшими являются: Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Ирландия, Япония, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Испания, Швеция, Швейцария, и Великобритания. Другие государства также рассматривают возможность подписания.

«Правительства все в большей степени признают страдания миллионов людей в Синьцзяне, семьи разлучаются и живут в страхе, а китайское государство считает, что оно может совершать массовые нарушения без каких-либо последствий», - сказал Фишер. «Совместное заявление демонстрирует, что Пекин ошибается, полагая, что он может избежать международного контроля за своими злоупотреблениями в Синьцзяне, и давление будет только усиливаться, пока эти ужасные злоупотребления не прекратятся».