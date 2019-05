Выборы в Европарламент: изменения без землетрясения

Выборы в Европейский парламент, которые находились в поле зрения "Голоса Ислама", завершились. И хотя официальный подсчет голосов еще продолжается, общая картина их итогов уже понятна и позволяет сделать о них первые выводы.

Основной их результат заключается в том, что захлебнулся штурм Европарламента коалицией тех сил, что открыто объединили свои усилия, дабы покончить с Европейским Союзом, активно используя для этого исламофобию. Несмотря на то, что в ряде стран участники этой коалиции (Europe of Nations and Freedom) добились ощутимых успехов, в целом в Европарламента она получит лишь 6-е место или 7,7% на данный момент.

Наилучший результат эта коалиция получила в Италии в лице Лиги Севера ее премьер-министра Матео Сальвини - здесь она собрала 30% голосов. Во Франции ее участник - Национальное Объединение, возглавляемое Марин Ле Пен, получило 23,3%, примерно на 1% обойдя партию президента Эммануэля Макрона. В Австрии Партия Свободы после недавнего скандала получила только 17,2% потеряв 2% голосов и уступив второе место социал-демократам. Альтернатива для Германии, несмотря на успехи в ряде земель на территории бывшей ГДР, в целом получила только 11% голосов по стране. А вот голландская Партия Свободы Герта Вильдерса в этот раз вообще не попадает в Европарламент, не получив в нем ни одного мандата против 4-х на прошлых выборах, равно как ни одного мандата от Великобритании не получил местный участник коалиции - скандальная UKIP, собравшая лишь 3,6% голосов.

При этом надо понимать, что речь идет о провале на общеевропейком уровне не всех, кто в принципе стоит на националистических и антииммигрантских позициях, но лишь их радикального крыла, которое добивается демонтажа ЕС. Например, в Венгрии правящая партия "Фидес" получила 52% голосов, а в Австрии Народная Партия - почти 35% голосов. По сути, эти партии также используют антииммигрантские лозунги и не чужды исламофобии, однако, в отличие от радикалов выступают не за роспуск ЕС, а за его "улучшение". А вот в Великобритании больше всего голосов (31,5%) собрала партия с недвусмысленным названием Брексит, отмежевавшаяся от исламофобской кампании UKIP и сфокусировавшаяся на защите волеизъявления британцев, уже проголосовавших за выход из ЕС.

Весьма успешно выступили на этих выборах Зеленые, экологисты, собрав в целом 9,2% голосов, а в Германии получив 2-е место с 20,5% голосов против 4-го места у Альтернативы для Германии. В том же ряду находится успех других неклассических партий вроде Пиратов - в Чехии они получили 3-е место с 14% голосов, заняв нишу Зеленых в других странах и оставив позади местных участников антиевропейской коалиции с 9,1% голосов.

Итого, приблизительное распределение голосов и мандатов на данный момент выглядит так:

1. Правоцентристы-консерваторы (European People's Party)- 24.0%

2. Социал-демократы (Progressive Alliance of Socialists and Democrats) - 19.3 %

3. Либералы-демократы (Alliance of Liberals and Democrats for Europe) - 14.5%

4. Зеленые (Greens–European Free Alliance) - 9.2%

5. Реформисты-консерваторы - (European Conservatives and Reformists) - 7.9%

6. Радикальные националисты (Europe of Nations and Freedom) - 7.7%

7. Радикальные демократы и либертарианцы (Europe of Freedom and Direct Democracy) - 7.2%

8. Радикальные левые (European United Left–Nordic Green Left) - 5.2%

Таким образом, говорить о политическом землятресении в ЕС на этих выборах не приходится. Тем не менее, нельзя не отметить, что в ряде стран, часть из которых имеет ключевое значение для континента, происходит достаточно ощутимое изменение политического ланшафта за счет упадка старых партий и подъема новых, как правило стоящих на радикальных позициях, будь то правых (националисты) или левых (зеленые).