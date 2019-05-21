Мусульманская Самооборона на улицах Великобритании: что происходит?

(На фото - члены Мусульманской Самообороны пришли противостоять исламофобской акции)

Последние несколько дней внимание не только британцев, но и значительной части обществ и медиа всего Запада было приковано к событиям в Олдхэме, где накануне произошли столкновения между воинственными исламофобами и не менее воинственными членами Мусульманской Самообороны (Muslim Defeance League). Последние решили выступить против провокационных мероприятий, проводимых всемирно известным исламофобом Томми Робинсоном в кварталах с высокой концентрацией мусульманского населения в рамках предвыборной кампании, идущей по всей Европе.

Вообще, надо сказать, что выборы в Европарламент, которые должны пройти в конце этой недели, вряд ли станут "решающими", учитывая реалии конкурентной многопартийной системы с ее принципом "маятника", но определенно могут стать поворотными. Проект Европейского Союза в настоящий момент переживает кризис, и если его противники из числа популистов и националистов, активно использующих для мобилизации своих сторонников исламофобию, не скрывают своих намерений добить его, то сторонники ЕС пытаются выиграть время, чтобы провести внутри него реформы, которые позволят ему выжить и развиваться. Неудивительно, что в рамках такой битвы происходят настоящие политические потрясения, вроде того, что имеет место в Австрии, а страсти максимально накаляются.

Одним из основных фронтов этой политической битвы стала Великобритания. Страна уже приняла принципиальное решение выйти из ЕС (Брексит), однако, неспособность политических классов Лондона и Брюсселя договориться об условиях этого выхода и будущих взаимоотношениях привела к тому, что в этих выборах в Европарламент британцы еще будут участвовать. Для правящих страной консерваторов, возглавивших Брексит, важно сохранить свои позиции, в то время как победа лейбористов, всегда выступавших против него, могла бы вновь актуализировать вопрос о новом референдуме с целью пересмотра решения о выходе страны из ЕС. А вот кто пытается использовать эти выборы для сотрясения политической системы как Великобритании, так и ЕС, так это популисты, чьим авангардом является Британская Партия Независимости (UKIP), выступающая единым фронтом с противниками ЕС на континенте.

На этот раз UKIP решил выставить на первый план не поднадоевшего всем Найджела Фараджа, а свежие лица в виде скандальных ютуб-блогеров и в первую очередь Карла Бенджамина (на фото ниже). Последний выбрал максимально конфронтационную линию поведения для привлечения к себе внимания, в частности, пообещав изнасиловать депутатшу парламента от партии лейбористов Джесс Филлипс.

Помимо уголовного расследования это спровоцировало кампанию закидывания коктейлями Бенжамина и остальных лидеров и агитаторов UKIP в ходе их публичных выступлений по всей стране.

Бенжамин и сотоварищи пытаются сейчас создать себе образ жертв и максимально капитализировать его и однозначно рассчет на это ими был сделан с самого начала. Показательным в этом плане стало привлечение к кампании в Великобритании и вообще Европе в качестве доверенного лица Бенжамина одиозного Майло Яннопулоса (на фото ниже они вместе) - агрессивного гея-исламофоба и профессионального провокатора, о турне которого в Германию мы ранее писали.

Помимо Яннопулоса UKIP решил использовать и другую тяжелую артиллерию исламофобов - Томми Робинсона, чье турне по стране с упором на пакистанские кварталы уже обернулось уличными столкновениями, как на днях в Олдхэме. Участники недавно созданной Мусульманской Самообороны атаковали мероприятие Робинсона, закидав его - по их словам, куриными яйцами, по словам их противников - камнями.

Теперь сторонники Робинсона и UKIP пытаются максимально выставить себя жертвами политического и религиозного насилия, а своих противников - агрессивными фанатиками, не уважающими свободу слова и мирных собраний. Правда, при этом умалчивают, что джинна насилия из бутылки выпустил Бенжамин, которому для привлечения к себе внимания были нужны скандал и провокация, в виде не самого мирного и политкорректного обещания изнасиловать политического оппонента.

Что касается действий Мусульманской Самообороны, с одной стороны, исламские авторитеты Великобритании воздержались от их одобрения, для чего у них были причины. Эти действия могут вызывать нарекания, как по форме, с учетом того, что предметы летели в митинг, на котором находились семьи с детьми, так и по содержанию, учитывая то, что они создали исламофобским провокаторам искомый ими образ жертв.

С другой стороны, само появление такой самообороны категорически неверно представлять как какую-то воинственность мусульманских активистов на фоне миролюбия белых и пушистых Томми Робинсона и сотоварищи. Чем бы там ни закидали последних парни из Мусульманской Самообороны, это пока не выходит за рамки уличных стычек, абсолютно привычных для такой страны как Великобритания с ее агрессивными футбольными фанатами. В то время как единомышленники Робинсона уже занимаются самым настоящим политическим террором.

Так, напомним, что другого депутата от лейбористов, молодую женщину и мать двоих детей Джо Кокс брутально зарезал неонацист Томас Маир (на фото ниже).

Другой неонацист Джек Реншоу (на фото ниже) на днях был осужден за подготовку убийства еще одного члена британского парламента, очередной женщины-лейбористки Рози Купер.

На этом фоне угрозы сексуальным насилием со стороны Бенжамина в адрес женщины-лейбористки выглядят мало того, что аморальными, но и совершенно небезобидны. Поэтому не надо удивляться тому, что британцы отвечают на них молочными коктейлями, и это при том, что избиратели UKIP для сведения таких счетов используют ножи.

На том же атакованном собрании сторонников Робинсона в Олдхэме присутствовали вот такие зигующие персонажи, что после событий в Новой Зеландии, где их единомышленник расстрелял свыше 50 мусульман в мечети, вполне дает основания мусульманам беспокоиться о своей безопасности и защищать ее своими силами. Тем более, что и в самой Британии они уже устраивают кровавые атаки на мечети и объявляют охоту на всех мусульман.

Да и сам Томми Робинсон - это последний человек, которому стоило бы говорить о миролюбии, учитывая то, что акции созданной им Лиги Защиты Англии (English Defeance League) всегда отличались прямо противоположным настроем.

Словом, налицо попытка исламофобских национал-популистских сил спровоцировать в британском обществе новый виток агрессии, при этом переложив ответственность с больной головы на здоровую. Как видно, в самом британском обществе немало тех, кто готов дать им не менее решительный отпор, и это отнюдь не только мусульмане, но и обычные белые британцы, потчующие этих провокаторов молочными коктейлями по всей стране.

Вопрос, однако, в том, как действия противостоящих сторон оценит рядовой британский избиратель. И ответ на него должен стать известен уже через неколько дней.